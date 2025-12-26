Internship: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, खेल मंत्रालय ने लॉन्च की नई इंटर्नशिप योजना; 5.3 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

संक्षेप: Internship: केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने युवाओं के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली युवाओं को स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बारीकियों को सीखने का अवसर प्रदान करना है।

Sports Ministry Internships: भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने युवाओं के लिए एक नई इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली युवाओं को स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बारीकियों को सीखने का अवसर प्रदान करना है। सरकार ने इस पूरी परियोजना के लिए 5.3 करोड़ रुपये का प्रारंभिक बजट (आउटले) निर्धारित किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है इस योजना का मुख्य उद्देश्य? इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि युवा न केवल खेल के क्षेत्र में करियर बना सकें, बल्कि वे जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को समझने में सरकार की मदद भी करें। खेल मंत्रालय का मानना है कि इस योजना के माध्यम से युवाओं का दृष्टिकोण सरकारी परियोजनाओं, जैसे 'खेलो इंडिया', में नई जान फूंक सकता है। यह योजना डिजिटल साक्षरता और आधुनिक मैनेजमेंट तकनीकों को खेल के बुनियादी ढांचे में शामिल करने का एक जरिया बनेगी।

किसे मिलेगा अवसर और क्या होंगे फायदे? यह इंटर्नशिप मुख्य रूप से उन स्नातक (Graduates) और स्नातकोत्तर (Post-graduates) छात्रों के लिए है जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, शारीरिक शिक्षा या सार्वजनिक नीति जैसे क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। चयनित इंटर्न्स को मंत्रालय के विभिन्न विभागों, भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के केंद्रों और विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों के साथ काम करने का मौका मिलेगा।

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें शामिल होने वाले युवाओं को न केवल अनुभव मिलेगा, बल्कि उन्हें प्रति माह एक 20 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मंत्रालय ने इसके लिए कुल 5.3 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित रखी है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक बाधाएं युवाओं की प्रतिभा के आड़े न आएं।

भविष्य की तैयारी भारत में खेलों का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। अब केवल मैदान पर खेलना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा होना भी जरूरी है। यह इंटर्नशिप योजना भविष्य के लिए 'स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स' की एक नई फौज तैयार करेगी। इंटर्न्स को खेल आयोजनों के प्रबंधन, एथलीटों के डेटा एनालिसिस और खेल नीतियों के क्रियान्वयन में सीधे तौर पर शामिल किया जाएगा।

कैसे करें आवेदन? मंत्रालय जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट और पोर्टल पर इसके आवेदन की प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों का पूरा विवरण साझा करेगा। यह कदम उन युवाओं के लिए गेम-चेंजर साबित होगा जो खेल को केवल एक शौक नहीं, बल्कि एक पेशेवर करियर के रूप में देखते हैं।