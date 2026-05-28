खेलों में करियर बनाने वालों के लिए बड़ा मौका, SAI में 100 असिस्टेंट कोच पदों पर भर्ती; 1.12 लाख तक सैलरी
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) ने असिस्टेंट कोच के 100 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख 27 जून 2026 है। जानिए योग्यता, सैलरी, उम्र सीमा और आवेदन प्रक्रिया।
अगर आप खेलों से जुड़े हैं, कोचिंग का अनुभव रखते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। खेल मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत सरकार की संस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI ने असिस्टेंट कोच के 100 पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती डेपुटेशन और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। इस भर्ती का नोटिफिकेशन 26 मई 2026 को जारी किया गया है और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 27 जून 2026 शाम 5 बजे तक तय की गई है। खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग देशभर के SAI केंद्रों में हो सकती है।
कितने पद हैं और कितनी मिलेगी सैलरी
SAI की इस भर्ती में कुल 100 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। चुने गए उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-6 के तहत वेतन मिलेगा। सैलरी 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक हो सकती है।भर्ती का कार्यकाल शुरुआत में 3 साल का होगा, जिसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाकर अधिकतम 7 साल तक किया जा सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत अधिकारी हों। इसके अलावा कुछ विशेष खेल उपलब्धियों वाले उम्मीदवार भी पात्र माने जाएंगे। उम्मीदवारों के पास SAI NS NIS पटियाला या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोचिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके खिलाड़ी भी आवेदन कर सकते हैं, अगर उनके पास कोचिंग का सर्टिफिकेट कोर्स हो। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता उम्मीदवारों को भी आवेदन की अनुमति दी गई है।
उम्र सीमा क्या रखी गई है
इस भर्ती के लिए अधिकतम उम्र 56 साल तय की गई है। उम्र की गणना आवेदन प्राप्त होने की शुरुआती तारीख के आधार पर की जाएगी।
चयन कैसे होगा
सबसे पहले उम्मीदवारों की पात्रता की जांच होगी। इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, जिसे चयन समिति तैयार करेगी। इंटरव्यू का आयोजन नई दिल्ली स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्यालय में किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए क्या करना होगा
उम्मीदवारों को आवेदन ऑफलाइन माध्यम से अपने विभाग के जरिए भेजना होगा। आवेदन फॉर्म SAI की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म के साथ उम्र, योग्यता और अनुभव से जुड़े दस्तावेज लगाने होंगे। इसके अलावा पिछले 5 साल के ACR/APAR रिकॉर्ड, विजिलेंस क्लियरेंस, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट और कैडर क्लियरेंस जैसे जरूरी कागजात भी जमा करने होंगे।
आवेदन इस पते पर भेजना होगा -
डिप्टी डायरेक्टर (ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न-II)
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
अंग्रेजी में पता -
Dy. Director (Human Resources Division-II)
Sports Authority of India
Jawaharlal Nehru Stadium
Lodhi Road, New Delhi – 110003
खेलों से जुड़े लोगों के लिए क्यों अहम है यह भर्ती
देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। ऐसे में SAI की यह भर्ती उन लोगों के लिए बड़ा मौका मानी जा रही है जो खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने का अनुभव रखते हैं और सरकारी सिस्टम में काम करना चाहते हैं।
इस भर्ती के जरिए देशभर के खेल केंद्रों में अनुभवी कोचों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे युवा खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग मिल सकेगी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव