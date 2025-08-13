Speech On Independence Day : 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर आसान भाषण, फटाफट होगा याद

Speech On Independence Day : हर वर्ष आजादी की सालगिरह पर स्कूलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहां देशभक्ति के गीत बजाए जाते हैं और बच्चे भाषण देते हैं। यहां हम आपको एक सरल स्वतंत्रता दिवस भाषण का उदाहरण दे रहे हैं जो आपको जल्दी से याद हो जाएगा।

Speech On Independence Day 2025 : भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। भारत को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से आजादी मिले 78 बरस पूरे हो गए हैं। गर्व से भरे इस पर्व में सरकार के हर घर तिरंगा अभियान ने और जान फूंक दी है। जन जन को देशभक्ति से और ज्यादा ओतप्रोत करने के लिए भारत सरकार हर साल की तरह इस साल भी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव और एकता को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर है। स्वंतत्रता दिवस भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। यह देश के तीन राष्ट्रीय पर्वों में से एक है । इस दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए भारतीय संस्कृति, संविधान और एकता का प्रतीक है। यह दिन हमें स्वतंत्रता के महत्व को समझने और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। हर वर्ष आजादी की सालगिरह पर स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों आदि में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहां देशभक्ति के गीत बजाए जाते हैं और लोग भाषण देते हैं। यहां हम आपको एक सरल स्वतंत्रता दिवस भाषण ( Speech on Independence Day ) का उदाहरण दे रहे हैं जो आपको जल्दी से याद हो जाएगा-

आदरणीय प्रिंसिपल सर, अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों आज हम भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे देश को आजादी मिले 78 साल पूरे हो गए हैं। यानी यह 79वां स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को इस शुभ दिन की सालगिरह की ढेरों बधाई। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली थी। तब से हम हर साल 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। यह दिन सिर्फ आजादी की सालगिरह का जश्न मनाने का दिन नहीं है बल्कि यह दिन इस पर भी गर्व करने का है कि आज हर भारतीय नागरिक को देश में पूरी आजादी के साथ जीवन जीने का अधिकार है। भारतीय संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। इन्हीं अधिकारों की बदौलत देश में जन जन के बीच खुशहाली है और यही वास्तविक आजादी है।

आज का दिन यह याद करने का भी है कि आजादी हर किसी को इतनी आसानी से नहीं मिलती। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाला लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल समेत सैंकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। इन महापुरुषों ने मां भारती की सेवा में सब कुछ कुर्बान कर दिया।

दोस्तों, भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। यहां विभिन्न राज्यों में 100 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। लोग अलग अलग धर्मों और जातियों में बंटे हुए हैं। उनकी अलग-अलग संस्कृतियां हैं। इन सबके बावजूद देश के हर राज्य, हर इलाके का नागरिक गर्व के साथ 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है।

अंग्रेजों ने हमें तोड़ा, बांटा और राज किया। सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे देश का हर मोर्चे पर शोषण किया। आजादी के समय देश को विभाजन की विभीषिका में काफी कुछ खोना पड़ा। आज देश को आजाद हुए करीब 8 दशक हो चुके हैं और वर्तमान में हिंदुस्तान हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपना धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। विकास के हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। आजादी के बाद अपना संविधान, आम चुनाव, पंचवर्षीय योजनाएं, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बनना, तीनों सेनाओं का ताकतवर व आधुनिक बनना, इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों की स्थापना, चंद्रयान -3 की सफलता, भारत का पोलियो मुक्त होना, महिला सशक्तिकरण, कोरोना वैक्सीन निर्माण, डिजिटल क्रांति जैसे महत्वपूर्ण पल भारत की विकास यात्रा के अहम पड़ाव हैं।

वैसे तो देश के हर क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस पर छोटे बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं। राष्ट्रगान गाया जाता है। हर जगह देशभक्ति के गीत बजते सुनाई पड़ते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। लेकिन 15 अगस्त के दिन हर साल भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित करते हैं। कई कल्याणकारी घोषणाएं करते हैं। देश की ताजा उपलब्धियां बताते हैं। स्कूलों व सरकारी दफ्तरों आदि जगहों पर भी तिरंगा फहराया जाता है।

साथियों इस सच को भी हमें स्वीकार करना होगा कि आज हमें आजादी मिले 78 साल हो चुके हैं लेकिन हमारा देश महिला विरोधी अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा, नक्सलवाद, आतंकवाद,कट्टरवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, असमानता, लिंगभेद जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। आज आजादी की सालगिरह के मौके पर हम सभी को इन्हें जड़ से खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। एकजुट होकर राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करना चाहिए। एकता और सामूहिक प्रयास से ही यह देश नई ऊंचाइयों को छूएगा और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना साकार होगा। आइए आज हम सब मिलकर विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें। यही राष्ट्र निर्माताओं के प्रति हमारी सच्ची श्रदांजलि होगी।