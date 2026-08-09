क्या है स्पेस-टेक चैलेंज? शानदार आइडिया पर मिलेगा 5 लाख रुपये तक का इनाम; जानें छात्र कैसे करें आवेदन

Viasat ने स्पेस फॉर गुड इंडिया चैलेंज 2026 लॉन्च किया है। इस प्रतियोगिता में छात्र अपने इनोवेटिव आइडिया को पेश कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने पर 5 लाख रुपये तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं।

अगर आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास स्पेस या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई शानदार आइडिया है, तो आपके लिए बड़ा मौका है। दरअसल, Viasat ने स्पेस फॉर गुड इंडिया चैलेंज 2026 लॉन्च किया है। इस प्रतियोगिता में छात्र अपने इनोवेटिव आइडिया को पेश कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने पर 5 लाख रुपये तक का कैश प्राइज जीत सकते हैं। खास बात यह है कि प्रतियोगिता में छात्रों को स्पेस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने का मौका भी मिलेगा। चलिए जानते हैं कि क्या है यह चैलेंज और इसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं?

क्या है स्पेस फॉर गुड इंडिया चैलेंज बता दें कि यह चैलेंज भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को यह सोचने का मौका देना है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल अंतरिक्ष अभियानों तक सीमित न रहकर पृथ्वी पर लोगों और समुदायों की समस्याओं को हल करने में कैसे किया जा सकता है। देशभर के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने तकनीकी और क्रिएटिव आइडिया पेश कर सकते हैं।

किन विषयों पर बना सकते हैं आइडिया? प्रतिभागी ऐसे क्षेत्रों में समाधान तैयार कर सकते हैं, जहां स्पेस टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इनमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस तक टिकाऊ पहुंच जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा, मुश्किल भौगोलिक क्षेत्रों में कम्युनिकेशन और इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने से जुड़े आइडिया भी प्रतियोगिता का हिस्सा हो सकते हैं। छात्रों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी तकनीकी जानकारी और रचनात्मक सोच का इस्तेमाल करके ऐसे समाधान तैयार करें, जो वास्तविक दुनिया में उपयोगी साबित हो सकें।

जीतने वाले छात्रों को कितना मिलेगा इनाम? प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। पहले स्थान पर आने वाले छात्र को 5 लाख रुपये, दूसरे स्थान के विजेता को 3.75 लाख रुपये और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्र को 2.75 लाख रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा, छात्रों को स्पेस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत और अपने आइडिया को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की मेंटरशिप भी मिलेगी।

कैसे होगा चैलेंज? प्रतियोगिता कई चरणों में आयोजित होगी। शुरुआत में प्रतिभागियों को अपने आइडिया की डिजिटल सबमिशन करनी होगी। चयनित प्रतिभागी अगले चरण में पहुंचेंगे। इसके बाद फाइनलिस्ट को Viasat के प्रोफेशनल्स से मेंटरशिप मिलेगी, जो उनके कॉन्सेप्ट को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे।