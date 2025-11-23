Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़South Eastern Railway Apprentice Recruitment 2025 for 1785 posts, apply online 10th- ITI pass jobs
Railway Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका! रेलवे ने 1785 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती

संक्षेप:

Railway Recruitment 2025: दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने दसवीं पास युवाओं के लिए 1785 अप्रेंटिस पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। अभी www.rrcser.co.in पर जाएं और अपना आवेदन जमा कीजिए।

Sun, 23 Nov 2025 09:12 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
Railway Latest Bharti 2025: अगर आप दसवीं पास हैं और रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजारी खत्म हुआ। दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 1785 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी आधिकारिक वेबसाइट iroams.com पर जाएं और अपना आवेदन जमा कीजिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 17 दिसंबर ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता-

1. उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए और 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की आयु 24 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT द्वारा जारी आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

South Eastern Railway Apprentice Recruitment 2025 Notification Link

एप्लीकेशन फीस-

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी PWD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में योग्यता और शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक करें। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

लेखक के बारे में

प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Apprentice Vacancies Railway Apprenticeship Jobs News
