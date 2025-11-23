Railway Apprentice Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका! रेलवे ने 1785 अप्रेंटिस पदों पर निकाली भर्ती

संक्षेप: Railway Recruitment 2025: दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने दसवीं पास युवाओं के लिए 1785 अप्रेंटिस पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। अभी www.rrcser.co.in पर जाएं और अपना आवेदन जमा कीजिए।

Railway Latest Bharti 2025: अगर आप दसवीं पास हैं और रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजारी खत्म हुआ। दक्षिण-पूर्वी रेलवे ने दसवीं पास युवाओं के लिए बंपर पदों पर सरकारी नौकरी निकाली है। रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर 1785 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी आधिकारिक वेबसाइट iroams.com पर जाएं और अपना आवेदन जमा कीजिए। ध्यान रखें कि आवेदन की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक है और साथ ही साथ आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि भी 17 दिसंबर ही है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

आवेदन करने के लिए कैंडिडेट की योग्यता- 1. उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए और 1 जनवरी 2026 तक उम्मीदवार की आयु 24 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए।

2. एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3. पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की राहत दी जाएगी।

4. उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा दसवीं/एसएससी या इसके बराबर शिक्षा प्राप्त की हो। उम्मीदवार ने कक्षा दसवीं परीक्षा कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। इसके अलावा कैंडिडेट के पास संबंधित ट्रेड में NCVT/SCVT द्वारा जारी आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए।

South Eastern Railway Apprentice Recruitment 2025 Notification Link एप्लीकेशन फीस- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी। एससी, एसटी PWD और महिला कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होगी।