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सॉरी, हम ह्यूमैनिटीज छात्रों को नौकरी नहीं देते.., वायरल पोस्ट ने खोली कॉलेज प्लेसमेंट की हकीकत

Dheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
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ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलना ज्यादातर छात्रों के लिए अगला बड़ा कदम माना जाता है। खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों से पढ़ाई के बाद माना जाता है कि करियर सेट है। लेकिन डीयू से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने वाली एक छात्रा के साथ ऐसा नहीं हुआ।

सॉरी, हम ह्यूमैनिटीज छात्रों को नौकरी नहीं देते.., वायरल पोस्ट ने खोली कॉलेज प्लेसमेंट की हकीकत

ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलना ज्यादातर छात्रों के लिए अगला बड़ा कदम माना जाता है। खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों से पढ़ाई के बाद करियर सेट माना जाता है। लेकिन डीयू से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने वाली एक छात्रा के साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छे अंक, डीन्स लिस्ट में नाम और रिसर्च, लेखन और विश्लेषण जैसी मजबूत स्किल्स होने के बावजूद जब वह अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल पहुंची, तो उसे निराशा हाथ लगी। छात्रा ने दावा किया है कि जब उसने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से नौकरी के बारे में पूछा, तो उसे बताया गया कि हमारे यहां ह्यूमैनिटीज छात्रों के लिए कोई कंपनी नहीं आती है।

छात्रा ने अपना यह अनुभव LinkedIn पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया। पोस्ट में कहा कि जब कंपनियां अक्सर कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की अहमियत पर जोर देते हैं, फिर भी कैंपस रिक्रूटमेंट में ह्यूमैनिटीज ग्रेजुएट्स को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है।

पूरे सिस्टम की समस्या

बता दें कि ये मामला तब सामने आया जब स्टार्टअप फाउंडर हर्षित खरे ने लिंक्डइन पर अपने एक दोस्त की कहानी शेयर की। हर्षित खरे के मुताबिक, उनकी दोस्त ने ग्रेजुएशन में 84 प्रतिशत अंक हासिल किए थे और उसका नाम डीन्स लिस्ट में भी शामिल था। पढ़ाई के अलावा वह रिसर्च, लेखन और किसी भी विषय पर गहराई से चर्चा करने में भी काफी अच्छी थी। लेकिन जब वह नौकरी की तलाश में अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल पहुंची, तो उसे बताया गया कि ह्यूमैनिटीज छात्रों की भर्ती के लिए कोई कंपनी कैंपस में नहीं आती। हर्षित ने लिखा कि इसके बाद न कोई दूसरा विकल्प बताया गया और न ही आगे कोई मदद की गई। उनके मुताबिक, यह किसी एक छात्र की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की समस्या है।

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8 महीने तक नौकरी की तलाश

हर्षित खरे के मुताबिक, उनकी दोस्त को नौकरी पाने में करीब 8 महीने लग गए। इस दौरान उसने कई कंपनियों को ईमेल भेजे, खुद आवेदन किए और कई इंटरव्यू भी दिए। लेकिन हर जगह उसकी हिस्ट्री की डिग्री उसके खिलाफ जाती रही।

कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री नहीं

अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के बावजूद कई कंपनियों ने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उसके पास कोई तकनीकी या प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। लगातार मिल रही असफलताओं के बाद उसने खुद पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया और सोचने लगी कि क्या हिस्ट्री विषय चुनना उसकी गलती थी।

आखिरकार उसे एक छोटे स्टार्टअप में कंटेंट रोल की नौकरी मिली, जहां उसकी शुरुआती सैलरी 12,000 रुपये प्रति माह थी। हर्षित का कहना है कि यह प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि प्लेसमेंट सिस्टम की खामी है। उनके मुताबिक, उसकी डिग्री को शुरुआत से ही कैंपस प्लेसमेंट के लायक नहीं माना गया

हर्षित खरे ने अपनी पोस्ट में कहा कि कंपनियां अक्सर अच्छी कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, रिसर्च और समस्या सुलझाने की क्षमता जैसी स्किल्स को सबसे अहम बताती हैं। लेकिन जिन ह्यूमैनिटीज छात्रों ने सालों तक यही स्किल्स विकसित की होती हैं, उन्हें कैंपस प्लेसमेंट में मौका ही नहीं मिलता। उनका कहना है कि ह्यूमैनिटीज के छात्र लोगों के व्यवहार को समझने, बेहतर संवाद करने, जटिल विषयों का विश्लेषण करने और तथ्यों के आधार पर तर्क रखने में प्रशिक्षित होते हैं। इसके बावजूद कई कॉलेजों का प्लेसमेंट सिस्टम आज भी मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और टेक्निकल कोर्स के छात्रों पर केंद्रित है।

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सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने साझा किए अपने अनुभव

यह LinkedIn पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने कहा कि उनके कॉलेजों में भी ह्यूमैनिटीज छात्रों के लिए प्लेसमेंट के अवसर बहुत कम होते हैं। ऐसे छात्रों को ज्यादातर ऑफ-कैंपस आवेदन के जरिए ही नौकरी ढूंढ़नी पड़ती है। कुछ यूजर्स ने यह भी दावा किया कि जब छात्र खुद इंटर्नशिप हासिल कर लेते हैं, तब भी कई कॉलेज उन्हें जरूरी दस्तावेज या NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) देने में सहयोग नहीं करते। एक यूजर ने लिखा कि यह समस्या सिर्फ एक कॉलेज की नहीं, बल्कि कई संस्थानों में देखने को मिलती है।

शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस पोस्ट के बाद चर्चा सिर्फ एक छात्रा की कहानी तक सीमित नहीं रही। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय सभी विषयों के छात्रों को समान करियर सहायता दे रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के अलावा अन्य विषयों के मेधावी छात्रों को भी समान अवसर मिलने चाहिए।

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Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal

संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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