'सॉरी मां, तेरी कोख से फिर जन्म लूंगा' खुदकुशी से पहले वीडियो में हाथ जोड़े नजर आया NEET छात्र
जान देने से पहले सुशील ने एक वीडियो बनाकर परिवार को भेजा, जिसमें उसने कहा कि, 'मम्मी, मुझे माफ कर दो, मेरी टेंशन मत करना, मैं अगले जन्म में तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा, भाई के साथ अच्छे से रहना, मैं सुसाइड कर रहा हूं।'
महाराष्ट्र के हिंगोली में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की तैयारी कर रहे 18 साल के एक छात्र ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से कुछ समय पहले उसने एक बेहद भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने इस बड़े कदम के लिए मां से माफी मांगी है। अष्टविनायक नगर का रहने वाले सुशील ढागे नाम के इस छात्र ने 21 जून को नीट यूजी री एग्जाम 2026 दिया था। इससे पहले 3 मई को नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया था।
अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में हाथ जोड़कर उसने कहा, "मां, मैं आज अपनी जान देने जा रहा हूं। मां प्लीज बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगले जन्म में मैं फिर से तुम्हारी कोख से जन्म लूंगा और तुम्हें इस तरह का दुख नहीं पहुंचाउंगा।"
33 सेकंड के इस वीडियो में रोते हुए उसने कहा, 'बस मुझे माफ कर देना मां। सुमेध के साथ रहना, मां। अपना अच्छे से ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना। मैं बहुत गहरे दर्द में हूं... मैं कुछ नहीं कर सकता... मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मुझे माफ कर देना, मां।"
दोबारा हुई परीक्षा काफी मुश्किल लगी थी
इसके बाद उसने यह क्लिप अपने परिवार को भेजी और कुएं में कूद गया। पुलिस में दर्ज शिकायत में उसके परिवार ने बताया कि उसे दोबारा हुई परीक्षा काफी मुश्किल लगी थी। इसके बाद वह तनाव में था। मंगलवार (23 जून) शाम से लापता सुशील का शव बुधवार (24 जून) को कुएं से बरामद हुआ। उसके परिवार में माता-पिता के अलावा दो भाई हैं। सुशील ने 10वीं कक्षा में 92 प्रतिशत नंबर हासिल किए थे। सुशील के पिता विलास धागे की छह महीने पहले बीमारी से मौत हो गई थी।
अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा 3 मई को हुई थी लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक होने के आरोपों के कारण इसे 12 मई को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है और पेपर सेट करने वाले एक्सपर्ट शिक्षक समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।
नीट परीक्षा में हर साल करीब 21 लाख विद्यार्थी बैठते हैं जबकि देश में केवल 1.30 लाख एमबीबीएस की सीटें हैं।
कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में NEET छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत
मध्य प्रदेश से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी आई एक छात्रा की कोचिंग इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है, छात्रा अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी आया है। परिजनों के हल्द्वानी पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस के मुताबिक, मनीपुरा-कोलारस, शिवपुरा भोपाल निवासी 18 वर्षीय अंजलि जाटव पुत्री रघुवीर जाटव नीट की तैयारी कर रही थी। छात्रा के बड़े भाई ने भी हल्द्वानी से ही तैयारी कर सफलता पाई थी। इसी को देख परिजनों ने अंजलि को मुखानी स्थित एक कोचिंग संस्थान से तैयारी कराने का फैसला किया। 30 मई को ही वह हल्द्वानी आई और एडमिशन लिया। यहां कोचिंग संस्थान के पास में किराये के भवन पर हॉस्टल है, जिसमें छात्रा रहती थी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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