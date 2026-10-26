सोनभद्र की बेटी ने यूपीएससी ने हासिल की 329वीं रैंक, तैयारी में ChatGPT का अनोखा रोल
एक बेहद साधारण परिवार की इकलौती बेटी श्रुति ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 329वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
अक्सर कहा जाता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और परिवार का साथ हो, तो कोई भी मुश्किल मंजिल आसान हो जाती है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की रहने वाली श्रुति ओला ने इस बात को साबित कर दिखाया है। एक बेहद साधारण परिवार की इकलौती बेटी श्रुति ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 329वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
शक्तिनगर से BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सफर
श्रुति की शुरुआती शिक्षा सोनभद्र के शक्तिनगर स्थित सेंट जोसेफ स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) गईं और वहां से अंग्रेजी में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ (LLB) की डिग्री हासिल की। कानून की यह पढ़ाई आगे चलकर उनके UPSC के सफर में सबसे बड़ा संबल बनी।
लॉ बना सबसे मजबूत हथियार
श्रुति ने UPSC परीक्षा में अपने वैकल्पिक विषय के रूप में 'लॉ' का चयन किया। LLB की पढ़ाई के कारण संविधान और अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पहले से ही स्पष्ट थे। तैयारी के लिए उन्होंने मुख्य रूप से बेयर एक्ट और डी. डी. बसु की स्टैंडर्ड किताबों पर भरोसा किया। उन्होंने साबित किया कि अगर आप अपने कॉलेज के विषय को गहराई से समझते हैं, तो वही पढ़ाई आपकी सफलता का आधार बनती है।
लॉ करने के बाद उन्होंने दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी शुरु कर दी। पहली बार में उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन दूसरी बार में वह सफल हो गई। दूसरी बार में यूपीएससी में श्रुति ने 329वीं रैंक हासिल की।
ChatGPT और AI टूल्स का अनुभव: आंख मूंदकर न करें भरोसा
आजकल के डिजिटल दौर में बहुत से छात्र तैयारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं। श्रुति ने भी अपनी तैयारी के दौरान ChatGPT की मदद ली, लेकिन उनका अनुभव सतर्क करने वाला रहा। उन्होंने बताया कि कई बार ChatGPT ने उन्हें कानूनी मामलों के गलत जवाब दे दिए। इस वजह से श्रुति का मानना है कि AI का उपयोग केवल एक सहायक के रूप में करें, लेकिन किसी भी जानकारी की पुष्टि स्टैंडर्ड किताबों और आधिकारिक स्रोतों से ही करें।
छात्रों के लिए श्रुति का सक्सेस मंत्र
माता-पिता के अटूट विश्वास को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानने वाली श्रुति का कहना है कि महंगी कोचिंग के पीछे भागने के बजाय अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करना चाहिए। वे मानती हैं कि UPSC की राह में धैर्य, नियमित अनुशासन और असफलता से सीखकर आगे बढ़ना ही आपको अंतिम रूप से सफल बनाता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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