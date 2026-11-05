बच्चों का स्कूल बंद कराओ, शराब की दुकानें खुलवाओ? क्यों बरसे सोनम वांगचुक
लद्दाख प्रशासन ने एचआईएएल के डेजर्ट फ्लावर स्कूल पर रोक का नोटिस दिया। वांगचुक ने इसे शाही फरमान बताया और पूछा कि स्कूल बंद और शराब की दुकानें खुली क्यों?
लद्दाख की बर्फीली फिजाओं में इन दिनों सियासत की गरमी है। एक स्कूल को नोटिस मिलने पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सीधे प्रशासन से भिड़ गए। बुधवार को उन्होंने सवाल दागा कि स्कूल बंद कराए जा रहे हैं और शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। गौरतलब है कि लेह में प्रशासन ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी एचआईएएल को एक नोटिस थमाया। इसमें कहा गया है कि फयांग के डेजर्ट फ्लावर स्कूल में आगे कोई गतिविधि न की जाए। यह रोक तब तक रहेगी जब तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट मामले पर फैसला नहीं सुना देता।
नोटिस मंगलवार को जारी हुआ। इसे लेह के तहसीलदार दफ्तर से एचआईएएल की संस्थापक और सीईओ गीतांजलि जे आंगमो के नाम भेजा गया। प्रशासन का कहना है कि स्कूल में कक्षाएं और दूसरी गतिविधियां शुरू कर दी गईं। इसके लिए जरूरी मंजूरी और अनुमति संबंधित अधिकारियों से नहीं ली गई।
नोटिस में एक पुरानी चिट्ठी का भी जिक्र है। आंगमो ने 22 सितंबर को लेह के उपायुक्त को पत्र लिखा था। उसमें डेजर्ट फ्लावर स्कूल की प्रबंध समिति के प्रस्तावित सदस्यों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र मांगा गया था। अब प्रशासन का कहना है कि वह मंजूरी मिले बिना ही कामकाज शुरू हो गया।
वांगचुक का पलटवार
वांगचुक ने एक्स पर लिखा और नोटिस को सीधे शाही फरमान करार दिया। उन्होंने तंज कसा कि स्कूल बंद कराओ और शराब के ठेके खोलो। उनका इशारा साफ था कि प्रशासन की प्राथमिकताएं ही उलटी हैं। उन्होंने मीडिया से भी अपील की। उपराज्यपाल प्रशासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जिन संस्थानों ने बड़े उत्साह से दिखाया वे उनका जवाब भी उतनी ही ईमानदारी से छापें। वांगचुक ने लिखा कि इससे देश को यह भी दिखेगा कि वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की हालत इतनी खराब नहीं है।
गिनाईं उपलब्धियां
वांगचुक ने एचआईएएल के काम का बचाव भी जमकर किया। उनके मुताबिक इंटरनेट और खबरों में स्कूल को लेकर ढेर सारा रायता फैलाया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि संसद की शिक्षा संबंधी समिति ने एचआईएएल जैसे मॉडल को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की थी। लंदन का विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इसे स्थायी प्रदर्शनी में जगह देता है। टाइम मैगजीन ने भी इसके प्रोजेक्ट्स को अपनी टाइम 100 क्लाइमेट सॉल्यूशंस सूची में शामिल किया था। वांगचुक ने सवाल उठाया कि इतनी पहचान के बाद भी इसे बंद क्यों कराना है।
जमीन का विवाद भी पीछे
इस पूरे मामले की जड़ में जमीन का एक पुराना झगड़ा है। रिपोर्टों के मुताबिक 1,076 कनाल जमीन को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। एचआईएएल को आवंटित जमीन रद्द किए जाने के खिलाफ वह अदालत में पहले से लड़ाई लड़ रहा है। यानी नोटिस की टाइमिंग ने मामले को और गरमा दिया है। वांगचुक और गीतांजलि आंगमो ने कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। दोनों का दावा है कि उन्होंने अदालत के किसी स्टे आदेश को नजरअंदाज नहीं किया। संस्था का यह भी कहना है कि अभिभावकों ने स्कूल के समर्थन में प्रशासन को अर्जी दी और अदालत का दरवाजा भी खटखटाया।
बात दें कि फिलहाल गेंद हाईकोर्ट के पाले में है। जब तक फैसला नहीं आता डेजर्ट फ्लावर स्कूल की गतिविधियों पर रोक का नोटिस कायम है। प्रशासन नियम और मंजूरी की बात कर रहा है। दूसरी तरफ वांगचुक इसे आवाज दबाने की कोशिश बता रहे हैं। लद्दाख के लोगों की नजर अब अदालत और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। सवाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं है। सवाल यह भी है कि पहाड़ के बच्चों को पढ़ाई का वैकल्पिक रास्ता मिलेगा या नहीं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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