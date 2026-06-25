1 साल में 7.8 लाख से 24.8 लाख पहुंची सैलरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया करियर ग्रोथ का फॉर्मूला

टेक प्रोफेशनल ने अपनी करियर ग्रोथ का फॉर्मूला शेयर किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया है कि सोच-समझकर किए गए करियर फैसलों, नौकरी बदलने और सैलरी नेगोशिएशन की मदद से उन्होंने महज एक साल में अपनी सालाना आय को लगभग तीन गुना कर लिया।

किसी भी पेशेवर के लिए करियर ग्रोथ बहुत ही मायने रखता है। कोई अपनी स्किल और काबिलियत के दम पर जल्दी ही नौकरी में तरक्की करता है, तो किसी का ग्रोथ धीरे-धीरे होता है। लेकिन आज हम आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में बताएंगे, जिसने महज एक साल में तीन गुना तक सैलरी पहुंचा दी है। टेक प्रोफेशनल ने अपनी करियर ग्रोथ का फॉर्मूला शेयर किया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बताया है कि सोच-समझकर किए गए करियर फैसलों, नौकरी बदलने और सैलरी नेगोशिएशन की मदद से उन्होंने महज एक साल में अपनी सालाना आय को लगभग तीन गुना कर लिया।

रेडिट पर " इनक्रिज्ड माए सैलरी बाय 3एक्स विदिन द स्पैन ऑफ ए ईयर" के शीर्षक से किए गए पोस्ट में करीब 5 साल के अनुभव वाले इस टेक प्रोफेशनल ने अपनी जर्नी साझा की। उन्होंने बताया कि कैसे वे 7.8 लाख रुपये सालाना वेतन पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में काम करने से लेकर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) में 24.8 लाख रुपये सालाना पैकेज हासिल करने तक पहुंचे।

करियर को मिली नई दिशा उन्होंने लिखा, "अगर जून 2025 में किसी ने मुझसे कहा होता कि जून 2026 तक मेरी सैलरी तीन गुना हो जाएगी, तो मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करता।" पोस्ट में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में निंजा प्रोफाइल के जरिए 3.3 लाख रुपये सालाना पैकेज के साथ की थी। उन्हें जिस प्रोजेक्ट में नियुक्त किया गया, वहां Java, Spring Boot, AWS, Angular और Python जैसी तकनीकों पर काम करने का मौका मिला। उनके अनुसार, इन स्किल्स ने उनके करियर को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई।

पॉजिटिव बदलाव उन्होंने बताया कि बेंगलुरु शिफ्ट होने के बाद उनकी जिंदगी में कई पॉजिटिव बदलाव आए। नए शहर में उन्होंने दोस्त बनाए और क्लाइंट के ऑफिस से सीधे काम करने का अनुभव हासिल किया। उन्होंने लिखा, "एक महीने बाद मैंने क्लाइंट के ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया। वहां नए दोस्त बने और करीब छह महीने तक सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था।"

7.8 लाख से 24.8 लाख रुपये सालाना पैकेज तक का सफर हालांकि, बाद में कंपनी में लागत कम करने के लिए उठाए गए कदमों का असर उनकी टीम पर भी पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके कुछ पसंदीदा सहकर्मियों को प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, जबकि एक अन्य सहयोगी का प्रोजेक्ट भी समाप्त हो गया। इससे उन्हें अपनी नौकरी की स्थिरता को लेकर चिंता होने लगी।

इसके बाद उन्होंने नई नौकरी की तलाश शुरू की। एक वॉक-इन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उन्हें एक फिनटेक कंपनी से ऑफर मिला, लेकिन अंतिम पैकेज उनकी मौजूदा सैलरी से केवल 22 फीसदी अधिक था। उन्होंने कहा, “मेरे पास उस समय कोई बेहतर विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और इस्तीफा दे दिया।”

बेहतर अवसर नौकरी बदलने के बाद भी उन्होंने बेहतर अवसरों की तलाश जारी रखी। इस दौरान उन्होंने Philips, Delta Airlines और American Express Global Business Travel (AMEX GBT) समेत कई कंपनियों में इंटरव्यू दिए। Delta Airlines उनकी सैलरी अपेक्षाओं पर सहमत नहीं हुई, लेकिन AMEX GBT ने उनकी करेंट सैलरी पर 50 फीसदी की बढ़ोतरी का ऑफर दिया।