40 की उम्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शुरू की डॉक्टरी, कैसे हासिल किया ये मुकाम; वायरल हो रही कहानी
18 साल का शानदार टेक करियर छोड़कर 40 की उम्र में एमबीबीएस करने वाली जान्हवी अजीत राव की कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
अमूमन हम सब एक सेट पैटर्न पर चलते हैं। पढ़ाई की, एक अच्छी नौकरी तलाशी, करियर सेट किया और फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग में जुट गए। जब इंसान किसी पेशे में दो दशक गुजार ले और कामयाबी के शिखर पर हो, तो वहां से सब कुछ छोड़कर जीरो से शुरुआत करने की कल्पना भी डराती है। लेकिन कहते हैं ना, जिनके हौसलों में जान होती है, वो अपनी किस्मत की लकीरें खुद खींचते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जान्हवी अजीत राव ने। टेक इंडस्ट्री की चकाचौंध में पूरे 18 साल बिताने के बाद जान्हवी ने एक ऐसा बेखौफ फैसला लिया जिसने आज पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है।
जहां 40 साल की उम्र में लोग अपने सुरक्षित भविष्य का ताना-बाना बुन रहे होते हैं, वहीं जान्हवी ने अपना चमकता हुआ इंजीनियरिंग करियर पीछे छोड़ दिया और मेडिकल कॉलेज की दहलीज पर कदम रखा। उन्होंने नए सिरे से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की। आज उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है।
औरंगाबाद से अमेरिका तक का शानदार सफर
जान्हवी की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जन्मी जान्हवी शुरुआत से ही पढ़ाई-लिखाई में बेहद तेज थीं। उनके सपनों ने जल्द ही उड़ान भरी और वो अमेरिका पहुंच गईं। वहां उन्होंने सैन डिएगो में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने सांता बारबरा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपना मास्टर्स पूरा किया। डिग्रियां हाथ में आते ही अमेरिका की कई टॉप टेक कंपनियों ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर उन्होंने खूब नाम कमाया। साल 2002 में जान्हवी अपने इंजीनियर पति के साथ वापस भारत आ गईं और बेंगलुरु में बस गईं। यहां भी उन्होंने कई नामी कंपनियों में काम किया और फिर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अपनी खुद की एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी शुरू कर दी। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था।
वो साल जब जिंदगी ने ली करवट
इंसान सोचता कुछ और है और कुदरत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब जान्हवी का करियर सातवें आसमान पर था, तभी साल 2003 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें रूमेटाइड अर्थराइटिस नाम की एक ऑटोइम्यून बीमारी ने घेर लिया। इस बीमारी ने उन्हें शारीरिक तौर पर तो तोड़ा, लेकिन अंदर से एक नई रोशनी भी दी। अपने लंबे इलाज के दौरान जान्हवी ने अस्पतालों के बहुत चक्कर काटे। उन्होंने करीब से देखा कि कैसे एक डॉक्टर किसी भी मरीज की जिंदगी बदल सकता है। दर्द से कराहते इंसान को राहत देना और उसे नई जिंदगी देना, डॉक्टरों के इस सेवा भाव ने जान्हवी के दिल के तारों को झकझोर दिया। यहीं से उनके मन में यह विचार कोंधा कि क्या वो भी ऐसा कर सकती हैं? मशीनों और कोडिंग की दुनिया से निकलकर इंसानों की जान बचाने का यह ख्याल अब उनके जहन में घर कर चुका था।
40 की उम्र में चुना एमबीबीएस का मुश्किल रास्ता
सोचना आसान होता है लेकिन उसे हकीकत में बदलना उतना ही मुश्किल। साल 2013 में, जब जान्हवी 40 साल की हो चुकी थीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं। उन्होंने बेंगलुरु के मशहूर एम. एस. रमैया मेडिकल कॉलेज में एक एमबीबीएस स्टूडेंट के तौर पर दाखिला ले लिया। जरा सोचिए, वो महिला जो लगभग दो दशक तक एक कॉरपोरेट बॉस की तरह काम कर चुकी हो, उसका वापस एक स्टूडेंट बनकर क्लासरूम में बैठना कैसा रहा होगा।
यह कोई आसान सफर नहीं था। रात-रात भर जागकर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मोटी-मोटी किताबें पढ़ना, अपने से आधी उम्र के 18-19 साल के युवाओं के साथ कॉम्पिटिशन करना और परिवार को भी संभालना, यह सब किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। लेकिन जान्हवी का लक्ष्य एकदम साफ था। उन्हें बस डॉक्टर बनना था। अपनी अटूट लगन और कड़ी मेहनत के दम पर, पूरे 8 साल की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री अपने नाम कर ली।
आज अमेरिका में दे रही हैं अपनी सेवाएं
आज जान्हवी की उम्र 47 वर्ष है। वो न सिर्फ अपनी एमडी एमडी की पढ़ाई पूरी कर रही हैं, बल्कि अमेरिका में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन के रूप में मरीजों का इलाज भी कर रही हैं। विकास नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जान्हवी की इस जादुई कहानी को शेयर किया, जिसके बाद यह वायरल हो गई। लोग उनके इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इंटरनेट पर एक यूजर ने लिखा, "नया सीखने के लिए आप कभी बूढ़े नहीं होते और शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव