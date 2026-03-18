SOF Level 2 Result 2026 OUT: साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन लेवल-2 रिजल्ट आउट, sofworld.org पर देखें अपना स्कोरकार्ड
SOF Level 2 Scorecard 2026 Download: साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन (SOF) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आयोजित की गई लेवल-2 की परीक्षा का रिजल्ट results.sofworld.org पर घोषित कर दिया गया है।
SOF Level 2 Result 2026 Download: साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन (SOF) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए आयोजित की गई लेवल-2 की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। वे छात्र जिन्होंने नेशनल साइंस ओलंपियाड (NSO), इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड (IMO) और इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड (IEO) की लेवल-2 की परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट results.sofworld.org पर चेक कर सकते हैं।
SOF NSO, IMO, IEO level 2 results 2026: किन विषयों के नतीजे हुए जारी?
साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ने तीन मुख्य श्रेणियों के लिए लेवल-2 के परिणाम जारी किए हैं:
NSO: विज्ञान के प्रति रुचि रखने वाले छात्रों के लिए।
IMO: गणितीय कौशल और तर्कशक्ति की परीक्षा।
IEO : अंग्रेजी भाषा और व्याकरण की दक्षता के लिए।
इन परीक्षाओं में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के मेधावी छात्र शामिल हुए थे। लेवल-2 की परीक्षा केवल उन्हीं छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जिन्होंने लेवल-1 में टॉप रैंक हासिल की थी।
रिजल्ट चेक करने की आसान प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)
छात्र और उनके अभिभावक नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं:
- सबसे पहले एसओएफ की आधिकारिक वेबसाइट sofworld.org पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Results' टैब या 'Level 2 Results 2026' के लिंक पर क्लिक करें।
3. अब एक नया ड्रॉप-डाउन मेनू खुलेगा, जिसमें आपको अपनी परीक्षा (NSO, IMO या IEO) का चयन करना होगा।
4. अपना रोल नंबर निर्धारित फॉर्मेट (जैसे- स्कूल कोड-क्लास-सेक्शन-रोल नंबर) में दर्ज करें।
5. स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड को भरें और 'View Result' बटन पर क्लिक करें।
6. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा।
7. भविष्य के लिए इसे डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट जरूर लें।
स्कोरकार्ड में क्या होगा खास?
छात्रों के स्कोरकार्ड में केवल उनके अंक ही नहीं, बल्कि उनकी इंटरनेशनल रैंक, रीजनल रैंक और जोनल रैंक की जानकारी भी दी गई होगी। इसके अलावा, छात्रों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 'स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट' (SPR) भी प्रदान की जाएगी, जो उन्हें उनके मजबूत और कमजोर क्षेत्रों को समझने में मदद करेगी।
पुरस्कार और सम्मान
लेवल-2 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले छात्रों को नकद पुरस्कार, मेडल्स और योग्यता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल पर रैंक लाने वाले छात्रों को भव्य समारोहों में सम्मानित किया जाता है, जो उनके शैक्षणिक करियर के लिए एक बड़ी उपलब्धि होती है।
एसओएफ ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी छात्र को अपने रोल नंबर या परिणाम को लेकर कोई समस्या आती है, तो वे अपने स्कूल के माध्यम से या सीधे फाउंडेशन की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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