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गुजरात में निकली 2295 पदों के लिए बंपर भर्तियां, शुरू हैं आवेदन; जानें पूरी प्रक्रिया

Mar 14, 2026 02:54 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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सूरत नगर निगम (SMC) ने 2,295 पदों के लिए भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंजीनियर, हेल्थ और टेक्निकल पदों के लिए 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आवेदन करें।

गुजरात में निकली 2295 पदों के लिए बंपर भर्तियां, शुरू हैं आवेदन; जानें पूरी प्रक्रिया

सूरत नगर निगम (SMC) ने रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए साल 2026 का सबसे बड़ा अवसर प्रदान किया है। नगर निगम ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े 2,295 पदों को भरने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती अभियान विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए है जो इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य सेवा और तकनीकी क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की 1 अप्रैल 2026 से खुलेगी, जो 15 अप्रैल 2026 तक सक्रिय रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार निगम की आधिकारिक वेबसाइट suratmunicipal.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं।

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भर्ती का विवरण और महत्वपूर्ण तिथियां

सूरत नगर निगम द्वारा जारी विज्ञापन संख्या P.R.O./739/2025 26 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि कुल 2,295 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ साथ टाउन प्लानिंग ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर और एक्स रे टेक्नीशियन जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आवेदन की शुरुआत 1 अप्रैल को सुबह 11:00 बजे से होगी और अंतिम तिथि 15 अप्रैल को रात 11:00 बजे तक है। समय सीमा के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए जल्द आवेदन करना समझदारी होगी।

पदों की विविधता और आरक्षण की स्थिति

SMC की इस भर्ती में पदों का वितरण बेहद व्यापक है, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। नगर निगम ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया है। विशेष रूप से, महिलाओं के लिए 33% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। पदों की सूची में क्लर्क से लेकर विशेषज्ञ इंजीनियरों तक के नाम शामिल हैं, जिससे यह भर्ती शहर के हर योग्य नागरिक के लिए एक सुनहरा अवसर बन गई है।

अनिवार्य योग्यता और आयु सीमा

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को विशिष्ट शैक्षणिक मानदंडों को पूरा करना होगा। उदाहरण के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पदों के लिए संबंधित विषय में B.E./B.Tech की डिग्री अनिवार्य है। वहीं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री होना आवश्यक है। टाउन प्लानिंग ऑफिसर जैसे पदों के लिए आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के साथ प्लानिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो अधिकांश तकनीकी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है, जबकि वरिष्ठ पदों के लिए इसे 45 वर्ष तक रखा गया है। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के तहत आयु में छूट प्रदान की जाएगी।

आवेदन शुल्क और भुगतान की विधि

आवेदन प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। सामान्य और OBC (क्रीमी लेयर) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 500 रुपये तय किया गया है। वहीं, SC, ST और OBC (नॉन क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा। दिव्यांग (PwD) उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए जमा किया जा सकता है। याद रहे कि एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस (Non refundable) नहीं किया जाएगा।

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चयन प्रक्रिया और अंतिम नियुक्ति

SMC ने चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता आधारित रखा है। सबसे पहले उम्मीदवारों के आवेदनों की जांच की जाएगी, जिसके बाद उन्हें लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तकनीकी पदों के लिए संबंधित विषय का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिसकी जांच परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। कुछ उच्च पदों के लिए साक्षात्कार (Interview) का भी प्रावधान रखा गया है। परीक्षा और इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। अंत में, सफल उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और मेडिकल टेस्ट होगा, जिसके बाद ही उन्हें अंतिम नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।

कैसे करें आवेदन: स्टेप बाय स्टेप गाइड

आवेदन करने के लिए सबसे पहले सूरत नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट suratmunicipal.gov.in पर जाएं। वहां 'Recruitment' टैब के अंतर्गत संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें। उम्मीदवारों को अपना पंजीकरण (Registration) करना होगा और उसके बाद अपनी व्यक्तिगत व शैक्षणिक जानकारी फॉर्म में भरनी होगी। आवश्यक दस्तावेज जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और मार्कशीट्स को स्कैन करके निर्धारित साइज में अपलोड करें। अंत में, आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। भविष्य की जरूरतों के लिए भरे हुए फॉर्म और भुगतान की रसीद का प्रिंटआउट लेना न भूलें।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

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