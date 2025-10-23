बोर्ड एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स कैसे हासिल करें? बनाएं ये स्मार्ट प्लान

संक्षेप: बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते वक्त अक्सर छात्रों के मन में यह सवाल रहता है कि कैसे कम पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में 90 फीसदी से ज्यादा स्कोर करें? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करना होगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर पा सकते हैं।

कुछ महीने बाद बोर्ड एग्जाम की शुरूआत हो जाएगी। ऐसे में छात्रों ने पढ़ाई करने की स्पीड को बढ़ा दिया होगा। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते वक्त अक्सर छात्रों के मन में यह सवाल रहता है कि कैसे कम पढ़ाई करके बोर्ड एग्जाम में 90 फीसदी से ज्यादा स्कोर करें? अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो आपको स्मार्ट तरीके से मेहनत करना होगा, ताकि बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर पा सकते हैं। रोजाना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जितना समय किताबों पर खर्च करते हैं, आपको उतना समय स्ट्रैटेजी बनाने पर खर्च करना होगा। यह उनके लिए है, जो समय का मूल्य समझते हैं और सही समय पर, सही चीज पर ध्यान फोकस करना जानते हैं।

अगर आप बोर्ड एग्जाम में अधिक स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन, आंसर लिखने की कला और परीक्षा पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना होगा। इसका मतलब है कि क्वांटिटी की जगह क्वॉलिटी पर ध्यान देना होगा।

परीक्षा पैटर्न का एनालिसिस

सबसे पहले आप आपको परीक्षा पैटर्न का एनालिसि करना होगा। पिछले 5 सालों के प्रश्नपत्रों को ‘सॉल्व’ नहीं, बल्कि ‘एनालाइज’ करें। ये देखें कि किस अध्याय से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे में आप उन चैप्टर्स और टॉपिक्स पर ज्यादा जोर दे पाएंगे।

कैसे हो स्टडी सेशंस

अगर आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका स्टडी सेशन बहुत टार्गेटेड और प्रोडक्टिव होने चाहिए। ऐसे में जब भी आप पढ़ने बैठें तो, एक बार में पूरा चैप्टर या एक बड़ी यूनिट खत्म करें। साथ ही एकाग्रता बनाए रखने के लिए 45 मिनट पढ़ाई करें और 15 मिनट का ब्रेक लें।

उत्तर लिखने की कला

बोर्ड एग्जाम में अगर आपको उत्तर लिखने की कला मालूम है, तो यह आपको हाई स्कोर तक ले जाए सकते हैं। एग्जाम के उत्तर में केवल जरूरी शब्दों और तकनीकी शब्दावली का ही उपयोग करें। 5 अंक के उत्तर में सटीक परिभाषाएं और 3-4 मुख्य बिंदु जरूर शामिल करें। साथ ही विज्ञान और भूगोल जैसे विषयों में डायग्राम और फ्लोचार्ट का भरपूर इस्तेमाल करें।