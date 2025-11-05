SJVN Admit Card 2025: एसजेवाएन वर्कमैन ट्रेनी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, Direct Link

संक्षेप: SJVN Admit Card 2025: सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) ने विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर जाएं।

Wed, 5 Nov 2025 04:59 PM

SJVN Admit Card 2025: सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVN) ने विभिन्न पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वर्कमैन ट्रेनी के 87 रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड आज 5 नवंबर 2025 को जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर जाएं।

SJVN Admit Card 2025 Direct Link परीक्षा की तिथि और जरूरी डिटेल्स- SJVN ने वर्कमैन ट्रेनी पदों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) की तारीख भी घोषित कर दी है।

परीक्षा की तारीख: वर्कमैन ट्रेनी CBT परीक्षा 11 और 12 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

पदों की संख्या: इस भर्ती अभियान के तहत 87 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन CBT परीक्षा और उसके बाद होने वाले ट्रेड टेस्ट के आधार पर होगा।

इन पदों के लिए परीक्षा- यह भर्ती असिस्टेंट, ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, स्टोरकीपर, और सर्वेयर जैसे कई ट्रेडों के लिए है।

CBT परीक्षा का पैटर्न- वर्कमैन ट्रेनी परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे, जिनके लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट (2 घंटे) का समय दिया जाएगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका एडमिट कार्ड, जो कि परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए अनिवार्य है, उसे डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करें-

1. SJVN की आधिकारिक वेबसाइट www.sjvn.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'करियर' या 'रिक्रूटमेंट' सेक्शन में जाएं।

3. 'वर्कमैन ट्रेनी भर्ती' के तहत दिए गए एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

4. उम्मीदवार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करें।

5. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

6. इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।