DU से पत्रकारिता की पढ़ाई, फिर 2 बार UPSC CSE क्रैक कर IPS बनीं सिमरन, 40 दिन में रेपिस्ट को दिलाई फांसी की सजा
2022 बैच की आईपीएस अधिकारी सिमरन इस वक्त गुजरात की राजकोट ग्रामीण पुलिस में सहायक पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात हैं। इनकी यूपीएससी जर्नी कमाल की है। 2 बार यूपीएससी सीएसई क्रैक कर आईपीएस अधिकारी बनी हैं।
देश में कई तेज-तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जो अपने उत्कृष्ठ कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं में से एक गुजरात कैडर की आईपीएस अधिकारी सिमरन भारद्वाज। ये वही आईपीएस अधिकारी जिन्होंने 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को महज 40 दिन में फांसी की सजा दिलवाई। इसी मामले को लेकर उन्हैं1 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से नवाजा गया। 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी सिमरन इस वक्त गुजरात की राजकोट ग्रामीण पुलिस में सहायक पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात हैं। इनकी यूपीएससी जर्नी कमाल की है। 2 बार यूपीएससी सीएसई क्रैक कर आईपीएस अधिकारी बनी हैं। इसके अलावा इन्होंने यूपीएससी सीडीएस की परीक्षा भी पास की है। इस तरह सिमरन ने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इस तरह इनकी जर्नी कमाल की है। चलिए जानते हैं कि सिमरन भारद्वाज कौन हैं और यूपीएससी में कितनी रैंक थी।
कौन हैं आईपीएस सिमरन भारद्वाज
वैसे आपको बता दें कि आईपीएस सिमरन भारद्वाज गिनती जेन जी आईपीएस अधिकारियों में होती है। क्योंकि इनका जन्म 8 फरवरी 2000 को हुआ। जेन जी वो होता है जिसका जिन्म 1997 से 2012 के बीच में होता है। सिमरन भारद्वाज हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बलवाड़ी गांव की रहने वाली हैं। वो एक आर्मी ब्रैकग्राउंड से आती हैं। उनके पिता आर्मी में हैं। साथ ही उनके परिवार में मां और भाई है। पिता से प्रेरित होकर उन्होंने देश की सेवा करने की ठानी थी। इसलिए उन्होंने हमेशा से ही आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखा।
पढ़ाई-लिखाई
बता दें कि सिमरन के पिता कर्नल मनोज भारद्वाज भारतीय सेना में कार्यरत हैं, जिस वजह से सिमरन की शुरुआती पढ़ाई अलग-अलग शहरों में हुई। उन्होंने 10वीं की परीक्षा ग्वालियर से और 12वीं की पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल, जम्मू से पूरी की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। सिमरन ने कहा कि वह हर हाल में UPSC क्रैक करना चाहती थीं, ऐसे में उन्होंने पहले से तय कर लिया कि ग्रेजुएशन कंपलीट होने के तुरंत बाद ही वह इस एग्जाम को देंगी।
कैसी रही यूपीएससी की जर्नी
साल 2021 में सिमरन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 6वीं रैंक (AIR 6) हासिल की थी। उनके पास भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जाने का शानदार मौका था, लेकिन उनके दिल में देश सेवा और सीधे जनता के बीच रहकर काम करने की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने सेना का विकल्प छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखी और UPSC 2021 में 172वीं रैंक हासिल कर अपना सपना पूरा किया। इसके बाद 2022 यूपीएससी परीक्षा में भी सिमरन भारद्वाज ने 96वीं रैंक हासिल की।
बिना कोचिंग 40-50 टॉपर्स के वीडियो देखकर बनाई रणनीति
सिमरन की तैयारी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने इसके लिए किसी कोचिंग संस्थान का सहारा नहीं लिया। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के समय उन्होंने घर पर ही अपनी कमजोरियों और ताकतों की लिस्ट बनाई। उन्होंने यूट्यूब पर उपलब्ध 40 से 50 UPSC टॉपर्स के इंटरव्यू देखकर अपने लिए एक सटीक स्टडी प्लान तैयार किया। वे सुबह-शाम वॉक करते समय भी करेंट अफेयर्स सुनती थीं और नियमित रूप से मॉक टेस्ट देती थीं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।