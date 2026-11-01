DU से पत्रकारिता की पढ़ाई, फिर 2 बार UPSC CSE क्रैक कर IPS बनीं सिमरन, 40 दिन में रेपिस्ट को दिलाई फांसी की सजा

2022 बैच की आईपीएस अधिकारी सिमरन इस वक्त गुजरात की राजकोट ग्रामीण पुलिस में सहायक पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात हैं। इनकी यूपीएससी जर्नी कमाल की है। 2 बार यूपीएससी सीएसई क्रैक कर आईपीएस अधिकारी बनी हैं।

देश में कई तेज-तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी हैं, जो अपने उत्कृष्ठ कार्यों के लिए जानी जाती हैं। इन्हीं में से एक गुजरात कैडर की आईपीएस अधिकारी सिमरन भारद्वाज। ये वही आईपीएस अधिकारी जिन्होंने 7 साल की बच्ची से रेप करने वाले आरोपी को महज 40 दिन में फांसी की सजा दिलवाई। इसी मामले को लेकर उन्हैं1 अक्टूबर 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से नवाजा गया। 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी सिमरन इस वक्त गुजरात की राजकोट ग्रामीण पुलिस में सहायक पुलिस अधीक्षक पद पर तैनात हैं। इनकी यूपीएससी जर्नी कमाल की है। 2 बार यूपीएससी सीएसई क्रैक कर आईपीएस अधिकारी बनी हैं। इसके अलावा इन्होंने यूपीएससी सीडीएस की परीक्षा भी पास की है। इस तरह सिमरन ने 3 बार यूपीएससी की परीक्षा पास की है। इस तरह इनकी जर्नी कमाल की है। चलिए जानते हैं कि सिमरन भारद्वाज कौन हैं और यूपीएससी में कितनी रैंक थी।

कौन हैं आईपीएस सिमरन भारद्वाज वैसे आपको बता दें कि आईपीएस सिमरन भारद्वाज गिनती जेन जी आईपीएस अधिकारियों में होती है। क्योंकि इनका जन्म 8 फरवरी 2000 को हुआ। जेन जी वो होता है जिसका जिन्म 1997 से 2012 के बीच में होता है। सिमरन भारद्वाज हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बलवाड़ी गांव की रहने वाली हैं। वो एक आर्मी ब्रैकग्राउंड से आती हैं। उनके पिता आर्मी में हैं। साथ ही उनके परिवार में मां और भाई है। पिता से प्रेरित होकर उन्होंने देश की सेवा करने की ठानी थी। इसलिए उन्होंने हमेशा से ही आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखा।

पढ़ाई-लिखाई बता दें कि सिमरन के पिता कर्नल मनोज भारद्वाज भारतीय सेना में कार्यरत हैं, जिस वजह से सिमरन की शुरुआती पढ़ाई अलग-अलग शहरों में हुई। उन्होंने 10वीं की परीक्षा ग्वालियर से और 12वीं की पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल, जम्मू से पूरी की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कमला नेहरू कॉलेज में एडमिशन लिया और यहां से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। सिमरन ने कहा कि वह हर हाल में UPSC क्रैक करना चाहती थीं, ऐसे में उन्होंने पहले से तय कर लिया कि ग्रेजुएशन कंपलीट होने के तुरंत बाद ही वह इस एग्जाम को देंगी।

कैसी रही यूपीएससी की जर्नी साल 2021 में सिमरन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (CDS) परीक्षा में ऑल इंडिया लेवल पर 6वीं रैंक (AIR 6) हासिल की थी। उनके पास भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जाने का शानदार मौका था, लेकिन उनके दिल में देश सेवा और सीधे जनता के बीच रहकर काम करने की इच्छा थी। इसलिए उन्होंने सेना का विकल्प छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी जारी रखी और UPSC 2021 में 172वीं रैंक हासिल कर अपना सपना पूरा किया। इसके बाद 2022 यूपीएससी परीक्षा में भी सिमरन भारद्वाज ने 96वीं रैंक हासिल की।