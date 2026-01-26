Simran Bala: गणतंत्र दिवस पर सिमरन बाला ने रचा इतिहास, पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली बनीं पहली महिला अधिकारी

संक्षेप: Simran Bala: सिमरन बाला ने वह कर दिखाया, जो आज तक किसी महिला अधिकारी ने नहीं किया था। वह 140 से अधिक पुरुष जवानों वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।

Simran Bala: 26 जनवरी 2026 का दिन भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में कर्तव्य पथ पर महिला सशक्तिकरण की एक अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा की रहने वाली सिमरन बाला ने वह कर दिखाया, जो आज तक किसी महिला अधिकारी ने नहीं किया था। वह 140 से अधिक पुरुष जवानों वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनीं।

सीमा से शुरू हुआ सफर 26 वर्षीय सिमरन बाला का जन्म नियंत्रण रेखा (LoC) के पास स्थित एक छोटे से सीमावर्ती कस्बे में हुआ था। सिमरन के लिए वर्दी पहनना केवल एक पेशा नहीं, बल्कि एक पारिवारिक परंपरा है। वह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं जो देश की सेवा कर रही हैं। उन्होंने बचपन से ही सीमा पर होने वाली गोलीबारी को देखा था, जिसने उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होकर देश की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा और सफलता की कहानी सिमरन की शुरुआती शिक्षा उनके पैतृक स्थान नौशेरा में हुई, जिसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए जम्मू आ गईं। उन्होंने जम्मू के गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज, गांधीनगर से राजनीति विज्ञान में ग्रैजुएशन की डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई के अंतिम सेमेस्टर के दौरान ही उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की CAPF परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी। अपनी कड़ी मेहनत और निरंतरता के बल पर उन्होंने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की। सिमरन ने 151 सफल उम्मीदवारों में अखिल भारतीय स्तर पर 82वीं रैंक हासिल की और उस वर्ष जम्मू-कश्मीर से यह परीक्षा पास करने वाली वह एकमात्र महिला बनीं।

बहादुरी का परिचय अप्रैल 2025 में सीआरपीएफ में शामिल होने के बाद, सिमरन को छत्तीसगढ़ के बस्तरिया बटालियन में पहली पोस्टिंग मिली। वहां उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई। गुरुग्राम स्थित सीआरपीएफ अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण अधिकारी' के सम्मान से भी नवाजा गया था।

प्रेरणादायक संदेश सिमरन की इस उपलब्धि पर उनके पिता विनोद चौधरी और माता श्रेष्ठा देवी अत्यंत गर्व महसूस कर रहे हैं। सिमरन का मानना है कि इंटरनेट के युग में अवसर सबके लिए समान हैं, चाहे कोई छोटे कस्बे से हो या महानगर से। उन्होंने कहा, "मैं भले ही पहली महिला अधिकारी हूं, लेकिन मैं आखिरी नहीं होऊंगी।"