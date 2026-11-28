दादी की मौत के दिन दिया UPSC प्री, इंटरव्यू से पहले दोस्त को खोया, फिर भी IPS बने शुभम
प्रीलिम्स के दिन दादी और इंटरव्यू से पहले दोस्त को खोने के बाद भी रीवा के शुभम शुक्ला ने यूपीएससी 2024 में एआईआर 116 पाई और आईपीएस बने।
कुछ लोगों की जिंदगी एक इम्तिहान लेती है। कुछ की जिंदगी इम्तिहान पर इम्तिहान लेती है। रीवा के शुभम शुक्ला की कहानी दूसरी तरह की है। जिस दिन यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर था उसी दिन उनकी दादी चल बसीं। शुभम फिर भी परीक्षा देने बैठे। इंटरव्यू से ठीक पहले वह दोस्त भी दुनिया छोड़ गया जिसके साथ उन्होंने तैयारी शुरू की थी। इतना सब झेलकर भी शुभम ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया रैंक 116 हासिल की। अब वे भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं।
शुभम का जन्म और पढ़ाई मध्य प्रदेश के रीवा में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे एक साधारण परिवार से आते हैं। एक वीडियो में उन्होंने बताया कि पढ़ाई की गंभीरता उन्हें अपने दादाजी से सीखने को मिली। बारहवीं के बाद वे जेईई की तैयारी के लिए कोटा चले गए। वहां की मेहनत ने उन्हें एक बड़ा सबक दिया। उनके मुताबिक तैयारी जितनी जल्दी शुरू हो उतना अच्छा। सिविल सेवा में जाने का ख्याल भी उसी दौर में पहली बार मन में आया।
एक सपना और दो साथी
यूपीएससी की तैयारी शुभम ने अकेले शुरू नहीं की थी। उनके सबसे करीबी दोस्त हर्षवर्धन भी साथ थे। दोनों एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे। जब भी शुभम का मन गिरता हर्षवर्धन उनके पास खड़े मिलते और सकारात्मक रहने को कहते। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने तय किया था कि ट्रेनिंग भी साथ करेंगे। मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में। यही ख्वाब मुश्किल दिनों में उन्हें थामे रहा।
एक के बाद एक सदमे
नतीजों से बड़े झटके जिंदगी ने दिए। प्रीलिम्स वाले दिन दादी गईं। बाद में दादाजी भी नहीं रहे। और सबसे गहरी चोट इंटरव्यू से पहले लगी जब हर्षवर्धन की सड़क हादसे में मौत हो गई। वीडियो में शुभम ने कहा कि जिस दोस्त के साथ कामयाबी का सपना देखा था वह बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। उन्होंने इसे बहुत बड़ा सदमा बताया। पर साथ ही यह भी कहा कि अब दोस्त की ख्वाहिश उन्हें पूरी करनी थी। उनके शब्दों में हर्षवर्धन की यादें और दुआएं ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनीं। इसी ताकत के सहारे वे इंटरव्यू तक पहुंचे और उसे पूरा किया।
हार भी मिली और ठहराव भी
यह रैंक एक झटके में नहीं आई। शुभम पहली बार 2019 में यूपीएससी की परीक्षा में बैठे। साल 2020 में वे इंटरव्यू तक पहुंचे पर अंतिम सूची में नाम नहीं आया। 2021 में प्रीलिम्स ही पार नहीं हुआ। 2022 में फिर अंतिम सूची से नाम गायब रहा। 2023 में उन्होंने एक साल का ब्रेक लिया। फिर नई तैयारी के साथ लौटे। इस बार रणनीति अलग थी। पिछली नाकामियों की जो कमियां थीं उन्हीं पर पूरा ध्यान लगाया गया। नतीजा सिविल सेवा परीक्षा 2024 में एआईआर 116 के रूप में सामने आया। इस दौरान शुभम भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई में नौकरी भी कर रहे थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ही तैयारी की।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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