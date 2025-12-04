Medical College: गुरुग्राम के मेडिकल कॉलेज में 883 बेड, 150 MBBS सीट; PPP मॉडल पर जल्द शुरू होगा संचालन

संक्षेप: Shri Sheetla Mata Devi Medical College: गुरुग्राम में बन रहे श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अब सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर चलाया जाएगा। कॉलेज के संचालन की जिम्मेदारी DMER को सौंप दी गई है।

Shri Sheetla Mata Devi Medical College: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। गुरुग्राम में बन रहे श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अब सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर चलाया जाएगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज के संचालन की जिम्मेदारी चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (DMER) को सौंप दी गई है।

यह निर्णय हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल बैठक में लिया गया, जिसमें गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) के अधिकारियों के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई कि अस्पताल को चलाने के लिए निजी भागीदारों को आमंत्रित किया जाए।

क्या है PPP मॉडल और क्यों लिया गया यह फैसला? PPP मॉडल का मतलब है कि इस सरकारी परियोजना को चलाने, बनाए रखने और उसमें सेवाएं देने के लिए सरकार किसी निजी कंपनी या संगठन के साथ साझेदारी करेगी।

एक वरिष्ठ GMDA अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार जल्द ही निजी भागीदारों को आमंत्रित करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है। इस मॉडल के तहत अस्पताल के चालू होने से पहले ही सेवा वितरण की शर्तें तय की जाएंगी जैसे कि मरीजों को रियायती दरों पर कितनी बेड सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस तरह यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आम जनता को भी सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें।

प्रोजेक्ट की प्रगति और क्षमता GMDA द्वारा विकसित किया जा रहा यह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। पहले यह प्रोजेक्ट जुलाई 2024 में पूरी होने वाली थी, लेकिन देरी के कारण इसे दिसंबर 2025 और अब मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस अस्पताल में मरीजों के लिए 883 बेड की क्षमता होगी। इसमें हर साल लगभग 150 एमबीबीएस (MBBS) छात्रों का नामांकन किया जाएगा। जिससे क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।