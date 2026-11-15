SC-DNT छात्रों के लिए 9वीं और 11वीं में एडमिशन का मौका, SHRESHTA NETS 2027 के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है स्कीम

इसके लिए NTA की ओर से नेशनल एंट्रेंस टेस्ट (NETS) आयोजित किया जाता है। इसके जरिए कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चयनित विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

गरीब और शोषित वंचित लोगों की पढ़ाई के लिए सरकारें कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। इन्हीं में में से एक योजना है श्रेष्ठा (SHRESHTA)। इस योजना के जरिए अनुसूचित जाति (SC) और विविमुक्त जनजाति (DNT) वर्ग के पात्र छात्र-छात्राओं को देश के चुनिंदा निजी आवासीय स्कूलों में कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश का अवसर मिलता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने श्रेष्ठा नेट्स 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/shreshta पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। चलिए जानते हैं क्या है स्कीम?

क्या है SHRESHTA योजना? SHRESHTA का पूरा नाम स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टार्गेटेड एरिया है। इस योजना का उद्देश्य SC और DNT वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को अच्छे निजी आवासीय स्कूलों में पढ़ने का अवसर देना है। इसके लिए NTA की ओर से नेशनल एंट्रेंस टेस्ट (NETS) आयोजित किया जाता है। इसके जरिए कक्षा 9वीं और 11वीं में दाखिले के लिए विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चयनित विद्यार्थियों की पढ़ाई का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी।

श्रेष्ठा नेट्स 2027 के लिए महत्वपूर्ण तारीखें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2026

आवेदन फॉर्म में सुधार: 2 से 4 दिसंबर 2026

सिटी इंटिमेशन स्लिप: 20 दिसंबर 2026

प्रवेश परीक्षा: 10 जनवरी 2027

कितने छात्रों का होता है चयन श्रेष्ठा योजना के तहत कुल 2400 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। इनमें अनुसूचित जाति के 2160 और विमुक्त जनजाति के 240 विद्यार्थी शामिल होंगे।

श्रेष्ठा नेट्स 2027 के लिए ऐसे करें आवेदन सबसे पहले NTA की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/shreshta पर जाएं। होमपेज पर SHRESHTA NETS 2027 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी दर्ज करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें। आवेदन फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट या डाउनलोड की गई कॉपी सुरक्षित रख लें।

आवेदन के लिए यहां करें क्लिक- https://examinationservices.nic.in/ExamSys27/root/Home.aspx?enc=Ei4cajBkK1gZSfgr53ImFbmsWIFp8cP+EcNin38f52oS3UsiWAPZA/Er8UiK3Jum

कौन कर सकता है आवेदन? श्रेष्ठा नेट्स 2027 के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

1. जिन विद्यार्थियों के माता-पिता की सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे आवेदन कर सकते हैं।

2. अनुसूचित जाति (SC) और विमुक्त एवं घुमंतू जनजाति (DNT) वर्ग के विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं। हालांकि, ऐसे DNT वर्ग के विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं होंगे, जो SC, ST या OBC श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

3. कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी का वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 8वीं में पढ़ना जरूरी है।

4. कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी का वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10वीं में पढ़ना जरूरी है।

5. कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 31 मार्च 2027 तक विद्यार्थी की उम्र 12 से 16 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

6. कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए 31 मार्च 2027 तक विद्यार्थी की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कब होगी SHRESHTA NETS 2027 परीक्षा? NTA की ओर से SHRESHTA NETS 2027 परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी 2027 को किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इसके लिए उम्मीदवारों को तीन घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा पेन-एंड-पेपर मोड में यानी ऑफलाइन आयोजित की जाएगी।

100 सवालों की होगी परीक्षा SHRESHTA NETS 2027 में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र को चार विषयों में बांटा जाएगा। इनमें गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य ज्ञान शामिल हैं। हर सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाएंगे।

कब जारी होगी एग्जाम सिटी स्लिप? परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप 20 दिसंबर 2026 को आधिकारिक पोर्टल पर जारी की जाएगी। इसके माध्यम से उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।