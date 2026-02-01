मेडिकल सीटों में वृद्धि, IIT इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत? एजुकेशन सेक्टर में इस बार बजट से क्या उम्मीदें?

संक्षेप: शिक्षा बजट 2026 में मेडिकल और तकनीकी शिक्षा में सुधार, IIT और विश्वविद्यालयों में निवेश, स्किल डेवलपमेंट और नई नौकरियों से छात्रों और नौकरी चाहने वालों को काफी उम्मीदें हैं।

shiksha budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी 2026 को अपना नौवां बजट पेश करेंगी। इस बार शिक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में मेडिकल सीटों में वृद्धि, IIT और विश्वविद्यालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, नौकरी सृजन, और स्किल डेवलपमेंट के लिए नए उपाय शामिल होने की संभावना है। विशेष यह है कि यह पहला अवसर है जब भारत का सालाना बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। इस साल करीब 30 कॉलेज छात्र लोकसभा गैलरी से बजट प्रस्तुति को लाइव देखेंगे। छात्र विभिन्न राज्यों और शैक्षणिक क्षेत्रों जैसे वाणिज्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और व्यावसायिक शिक्षा से चुने गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पिछले वर्ष की शिक्षा बजट उपलब्धियां पिछले साल शिक्षा क्षेत्र को कुल 1,28,650.05 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया था, जो 2024-25 की तुलना में 6.65 प्रतिशत अधिक था।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग: 78,572 करोड़ रुपये

समग्र शिक्षा अभियान: 41,250 करोड़ रुपये सरकार ने पिछले बजट में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने और आईआईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की योजना बनाई थी। इन निवेशों से उच्च शिक्षा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था।

आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए अहम बताया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार हुआ है, लेकिन कक्षा 8 के बाद छात्रों की नामांकन दर केवल 52.2 प्रतिशत है। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि स्कूल शिक्षा में छात्रों को बनाए रखना अभी भी चुनौतीपूर्ण है। सर्वेक्षण ने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपस में जुड़े हुए स्तंभ हैं, जो मानव संसाधन विकास, सामाजिक कल्याण और आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

भारत में शिक्षा की उपलब्धियां भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश में अब 23 आईआईटी, 21 आईआईएम और 20 एम्स हैं। इसके अलावा, दो अंतरराष्ट्रीय आईआईटी कैंपस जांजीबार और अबू धाबी में स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने शिक्षा में समानता, नवाचार और गुणवत्ता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ये आंकड़े अहम प्राथमिक स्तर का सकल नामांकन अनुपात (GER): 90.9

उच्च प्राथमिक स्तर का GER: 90.3 अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC): 2,660 संस्थानों में 4.6 करोड़ ID जारी

इस साल के बजट से उम्मीदें इस बार छात्रों की नजरें इस साल के बजट पर हैं। जिन क्षेत्रों में बजट को लेकर सरकार से उम्मीदें हैं उनमें मेडिकल शिक्षा में सुधार यानी नए AIIMS और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मेडिकल सीटों में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा आईआईटी और विश्वविद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल प्रशिक्षण, सरल शिक्षा ऋण और छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान, सरकारी स्कूलों और पीएम श्री स्कूल के लिए बजट बढ़ोतरी, विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस शामिल हैं। इन कदमों से छात्रों को शिक्षा में नए अवसर मिलेंगे और नई नौकरियों का सृजन भी होगा।