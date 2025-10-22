Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़Shani ki Sadesati mein kya hota know effects and upay
शनि की साढ़ेसाती में क्या होता है?

शनि की साढ़ेसाती में क्या होता है?

संक्षेप: शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। क्योंकि लोगों के बीच ऐसी मान्यताएं है कि साढ़े साती के दौरान का समय किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और इस समय शनि दंडित करते हैं। चलिए जानते हैं कि शनि की साढ़ेसाती में क्या होता है?

Wed, 22 Oct 2025 12:43 PMDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। शनि ऐसे ग्रह हैं जो कि हर व्यक्ति को शुभ और अशुभ दोनों ही फल देते हैं। इसलिए ये कर्म के देवता भी कहे जाते हैं। इनकी साढ़े साती का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। क्योंकि लोगों के बीच ऐसी मान्यताएं है कि साढ़े साती के दौरान का समय किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और इस समय शनि दंडित करते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि शनि की साढ़ेसाती क्या होती है और किसी भी व्यक्ति के जीवन में इसका प्रभाव कैसे पड़ता है?

ज्योतिषियों की मानें, साढ़े साती किसी एक राशि में साढ़े सात साल तक रहती है, जबकि शनि एक राशि में ढाई साल तक विराजमान रहते हैं। इस तरह से एक राशि का चक्र पूरा करने में शनि को 30 सालों का समय लग जाता हैष शनि जब किसी राशि में गोचर करते हैं, तो उस पर साढ़े साती लगती है। लेकिन इसके साथ ही उस राशि की अगली और पिछली राशि में भी साढ़े साती का प्रभाव पड़ता है।

साढ़े साती तीन चरणों में काम करती है। जब किसी राशि पर शनि की साढ़े साती के चरण की शुरुआत होती है तो इसे हम पहला चरण कहते हैं जोकि ढाई वर्षों का होता है। ढाई वर्ष के बाद दूसरा चरण शुरू हो जाता है। इसके ढाई वर्ष के बाद तीसरा चरण शुरू होता है। इस तरह से कुल मिलाकर साढ़े साती के तीन चरण साढे़ सात साल का होता है।

लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि साढ़े साती में हमेशा ही अशुभ फल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। साढ़े साती में शुभता या अशुभता इस बात पर निर्भर करती है कि कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है और साथ ही साथ व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। कुंडली में अगर शनि नीच राशि, निर्बल, शत्रु क्षेत्र में या फिर अशुभ स्थान में हो तो ऐसे में साढ़े साती के दौरान शनि कुपित होकर अशुभ फल देते हैं।

साढ़ेसाती में क्या होता है?
शनि की साढ़ेसाती के दौरान जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कभी-कभी यह बदलाव सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक होते हैं। जैसे, करियर में उतार-चढ़ाव, सेहत से जुड़ी परेशानियां और पैसों की तंगी।

साढ़े साती से बचने के उपाय
शनिवार के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि साढ़ेसाती से बचा जा सकता है।

इसके साथ ही गरीबों की मदद करने से भी शनि साढ़ेसाती से बचा जा सकता है। शनि देव को लोहा, तिल, सरसों का तेल और छायापात्र दान अत्यन्त प्रिय हैं। माना जाता है कि इन चीजों का दान करने से उग्र शनि देव शांत होते हैं।

शनि की साढ़े साती से बचने के लिए शनि का मंत्र"ॐ शं शनैश्चराय नमः" बहुत लाभकारी माना जाता है। प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करने से शनि की साढ़े साती के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है।

शनि देव को काला तिल बहुत प्रिय है। माना जाता है कि शनिवार के दिन काले तिल का दान करने से शनि की महादशा और साढ़ेसाती में राहत मिलती है।

शनिवार के दिन शमी या पीपल के पेड़ की पूजा करें और इसके नीचे दिया जलाएं। यह दोनों पेड़ शनिदेव को अति प्रिय हैं. इनकी पूजा करने से शनि देव जल्द प्रसन्न होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Dheeraj Pal

लेखक के बारे में

Dheeraj Pal
डिजिटल जर्नलिजम में करीब 6 साल का अनुभव। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, टेक-ऑटो और धर्म बीट पर मजबूत पकड़ है। यूट्यूब कंटेंट प्रोड्यूसर व रिपोर्टिंग का भी अनुभव। हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएट हैं। और पढ़ें
Shani Dev Shani Dev Puja Kaise Kare
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।