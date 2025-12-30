PG Admission: डॉ. शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के 29 पीजी कोर्सेज में सीयूईटी से होगा एडमिशन, 14 जनवरी तक करें आवेदन
MBA Admission: डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में 29 परास्नातक पाठ्यक्रमों में सीयूईटी (CUET PG) के जरिए लिया जाएगा। पीजी में अलग-अलग कोर्सों की कुल 1063 सीटों पर प्रवेश होना है। सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विवि की प्रवेश समिति की पहली बैठक हुई।
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथि
14 जनवरी तक अभ्यर्थी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की वेबसाइट के जरिए सीयूईटी पीजी (CUET PG) के लिए पंजीकरण व आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। प्रवक्ता प्रो. यशवंत वीरोदय ने अभ्यर्थियों से नियमित रूप से विवि की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देखते रहने की अपील की है।
एमबीए में सर्वाधिक सीटें :
प्रवेश निदेशक प्रो. अनामिका चौधरी ने बताया कि पीजी कोर्स एमबीए कोर्स की सर्वाधिक सीटें हैं। एमबीए में 132 सीटों पर प्रवेश होना है। साथ ही एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, एमए इतिहास, एमए राजनीति विज्ञान, एमए समाजशास्त्र, एमए अर्थशास्त्र, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, एमएससी रसायन विज्ञान, एमएससी आईटी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी सांख्यिकी, एमएससी भौतिकी और एमसीए की 44-44 व एमए एजुकेशन की 40 सीटें हैं।
इसके अलावा बीएड विशेष शिक्षा (एचआई), बीएड विशेष शिक्षा (आईडी) और बीएड विशेष शिक्षा (वीआई) में 33-33, एलएलएम, एमएड विशेष शिक्षा (आईडी), एमटेक (एआईडीएस), एमटेक (एआईएफएम) की 22-22 और एमवीए पेंटिंग की 20 सीटें हैं। एमवीए (एप्लाइड आर्ट्स), एमएड विशेष शिक्षा (एचआई), एमएड विशेष शिक्षा (वीआई), एमपीओ, एमवीए (स्कल्पचर) में भी सीटें हैं।