यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस-आईपीएस बनना लाखों लोगों के लिए एक जुनून है। ऐसी ही एक जुनूनी शख्सियत हैं हरियाणा की शगुन मेहरा। जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 क्रैक किया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस-आईपीएस बनना लाखों लोगों के लिए एक जुनून है। ऐसी ही एक जुनूनी शख्सियत हैं हरियाणा की शगुन मेहरा। जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 क्रैक किया है। ऐसे तो हजारों लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं, तो शगुन मेहरा की सफलता में ऐसी क्या खास बता है? शगुन मेहरा की सफलता में खास है उनका उनका जुनून। क्योंकि उन्होंने ये सफलता पहले या दूसरे प्रयास में हासिल नहीं की है, बल्कि 6वें प्रयास में कामयाबी हासिल की। उनकी जर्नी की खास बात ये भी है कि उन्होंने नौकरी करते हुए इसकी परीक्षा दी। जी हां, उनका चयन हरियाणा की सिविल सर्विस में नायब तहसीलदार के पद पर हो गया था। लेकिन उनका सपना यूपीएससी था। इसलिए ड्यूटी के दौरान उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी। चलिए आज हम आपको उनकी सक्सेस स्टोरी बताते हैं।

कौन हैं शगुन मेहरा शगुन मेहरा मूल रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गांव लोहार माजरा की रहने वाली हैं। शगुन के घर में पढ़ाई का माहौल शुरू से ही था। उनके पिता यशपाल मेहरा गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेन्ट ऑथोरिटी मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत हुए हैं, जो कि हरियाणा पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्यरत थे। वहीं, उनकी बड़ी बहन विदेश में सेटल है और छोटा भाई बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। इतना ही नहीं उनकी मां किरण मेहरा बीटेक व एमबीए तक पढ़ी है लेकिन गृहिणी है।

कितनी पढ़ी-लिखी हैं शगुन मेहरा वहीं, शगुन की पढ़ाई-लिखाई अच्छी रही है। उन्होंने 12वीं के बाद बीएससी कंप्यूटर साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से और मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की। इसके बाद न उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करने की ठान ली थी। हालांकि बीएससी करते समय ही उनका चयन स्टार्टअप के लिए हो गया था।

यूपीएससी की तैयारी शगुन ने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की, तब उन्हें भी नहीं लगा था कि ये सफर आसान नहीं होगा। उन्होंने साल 2025 की यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की। इस दौरान उन्होंने 618वीं रैंक हासिल कर ली। एक यूट्यूब वीडियो में शगुन मेहरा ने बताया कि छठे प्रयास में पहली बार प्रीलिम्स पास किया और फिर मेन्स और फिर इंटरव्यू दिया। पहली बार तीनों में सफलता हासिल की। इससे पहले उनका प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हुआ था। इस दौरान उनका चयन हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी हुआ। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी जारी रखी।