September 2025 School Holidays List : सितंबर में जानिए कब-कब बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

September 2025 School Holidays List : सितंबर का महीना त्योहारों और खास मौकों से भरा हुआ है। जहां एक ओर देशभर में गणेश चतुर्थी, शिक्षक दिवस और दुर्गा पूजा जैसे पर्व मनाए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाए जाएंगे। लेकिन छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर स्कूल कब-कब बंद रहेंगे? तो आइए जानते हैं सितंबर 2025 में तय हुई छुट्टियों की पूरी डिटेल।