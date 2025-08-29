september 2025 school holidays list dates mahalaya durga puja onam September 2025 School Holidays List : सितंबर में जानिए कब-कब बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट, Career Hindi News - Hindustan
September 2025 School Holidays List : सितंबर में जानिए कब-कब बंद रहेंगे स्कूल, यहां देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट

September 2025 School Holidays List : सितंबर 2025 में स्कूलों में मिलाद-उन-नबी, ओणम और दुर्गा पूजा पर रहेंगी। हालांकि, छुट्टियां पूरे भारत के राज्यों पर लागू नहीं होती हैं इसलिए छात्र स्कूल कैलेंडर जरूर देखें।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 09:18 PM
September 2025 School Holidays List : सितंबर का महीना त्योहारों और खास मौकों से भरा हुआ है। जहां एक ओर देशभर में गणेश चतुर्थी, शिक्षक दिवस और दुर्गा पूजा जैसे पर्व मनाए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाए जाएंगे। लेकिन छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर स्कूल कब-कब बंद रहेंगे? तो आइए जानते हैं सितंबर 2025 में तय हुई छुट्टियों की पूरी डिटेल।

September 2025 School Holidays List : सितंबर 2025 में स्कूल की छुट्टियां

  • 5 सितंबर (शुक्रवार) - शिक्षक दिवस और मिलाद उन नबी: इस दिन देशभर के स्कूल बंद रहेंगे।
  • 17 सितंबर (बुधवार) - ओणम: खासकर केरल और आसपास के राज्यों में स्कूलों में छुट्टी। साथ ही विश्वकर्मा पूजा भी इस दिन रहेगा, इस वजह से कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे।
  • 21 सितंबर (रविवार) - बतुकम्मा: तेलंगाना और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे।
  • 22 सितंबर (सोमवार) - महालया/दुर्गा पूजा/नवरात्रि की शुरुआत/: इस दिन कई राज्यों के स्कूल रहेंगे बंद।
  • 29 सितंबर (सोमवार) - दुर्गा पूजा सप्तमी: इस दिन भी स्कूलों में छुट्टी रहती है।
  • 30 सितंबर (मंगलवार) - दुर्गा पूजा अष्टमी: लगातार दूसरे दिन छुट्टी रहती है।

September 2025 School Holidays List : किन किन दिनों में छुट्टी नहीं?

हालांकि, सितंबर में विश्व पर्यटन दिवस, हिंदी दिवस, इंजीनियर्स डे, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस और कई अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाए जाएंगे, लेकिन इन मौकों पर स्कूल खुले रहेंगे।

September 2025 School Holidays List : ध्यान देने वाली बात

ये सभी छुट्टियां लोकेशन आधारित हैं। यानी हर राज्य और शहर का कैलेंडर अलग हो सकता है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी स्कूल मैनेजमेंट की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक करें।

Education News
