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CBSE को नया बॉस मिला, कौन हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम, जिन्हें सौंपी गई CBSE की कमान

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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CBSE: केंद्र सरकार ने मंगलवार रात बोर्ड के प्रशासनिक संकट को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है।

CBSE को नया बॉस मिला, कौन हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम, जिन्हें सौंपी गई CBSE की कमान

CBSE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के डिजिटल कॉपियों के मूल्यांकन यानी ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम और री-इवैल्यूएशन पोर्टल की गड़बड़ियों को लेकर मचे देशव्यापी हंगामे के बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने मंगलवार रात बोर्ड के प्रशासनिक संकट को दूर करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। इसके साथ ही हिमांशु गुप्ता को सचिव बनाया गया है।

कौन हैं नए सीबीएसई चीफ लोखंडे प्रशांत सीताराम?

आईएएस बैच और कैडर: लोखंडे प्रशांत सीताराम 2001 बैच के केंद्र शासित प्रदेश (AGMUT) कैडर के एक बेहद कड़क और सम्मानित भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी हैं।

इंजीनियरिंग बैकग्राउंड: प्रशासनिक सेवा में आने से पहले उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.ई. (B.E.) की डिग्री हासिल की और इसके बाद प्रसिद्ध संस्थान एनआईटीआईई (NITIE) मुंबई से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया।

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पिछला अनुभव: सीबीएसई कमान संभालने से ठीक पहले वे देश के गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर तैनात थे। उनकी बेहतरीन और ईमानदार विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें दो बार राज्य स्वर्ण पदक से भी नवाजा जा चुका है।

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शीर्ष अधिकारियों के हटाए जाने के कुछ ही घंटों बाद मिली जिम्मेदारी

बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों और कॉपियों की री-चेकिंग में आई तकनीकी खामियों को लेकर छात्रों, अभिभावकों और संसद की स्थायी समिति के कड़े रुख के बाद सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई थी। इसी कार्रवाई के तहत मंगलवार को ही कुछ घंटों पहले तत्कालीन सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता का एक साथ तत्काल प्रभाव से बोर्ड से तबादला कर दिया गया था। बोर्ड के दोनों शीर्ष पदों के खाली होते ही सरकार ने बिना समय गंवाए प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लोखंडे प्रशांत सीताराम के नाम पर मुहर लगा दी।

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नए चेयरमैन के सामने चुनौतियों का पहाड़

1.25 करोड़ से अधिक छात्रों की कॉपियों की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) में धांधली के आरोपों और री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर हुए भारी साइबर हमलों के बीच नए चेयरमैन का पद संभालना बहुत ही मुशकिल भरा होगा । वर्तमान में कॉलेज एडमिशन और जोसा (JoSAA) काउंसलिंग के लिए छात्र अपनी संशोधित मार्कशीट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे समय में नए चेयरमैन लोखंडे प्रशांत सीताराम के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती चल रहे मूल्यांकन और री-चेकिंग के पूरे डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और एरर-फ्री बनाना होगा ताकि किसी भी होनहार छात्र का साल खराब न हो।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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