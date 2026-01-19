Hindustan Hindi News
Indian Army Agniveer bharti: लखनऊ में सेना अग्निवीर भर्ती की रैली इस डेट से, रैली के प्रमुख कार्यक्रम

संक्षेप:

Indian Army Agniveer recruitment:भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती रैली  फरवरी से लखनऊ कैंट स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में होगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी), (टेक्निकल) क्लर्क/ स्टोर कीपर टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती होगी

Jan 19, 2026 08:26 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।
भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती रैली 6 फरवरी से लखनऊ कैंट स्थित एएमसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में होगी। रैली 20 फरवरी तक चलेगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी (जीडी), (टेक्निकल) क्लर्क/ स्टोर कीपर टेक्निकल और ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। अभ्यर्थियों को नए एडमिट कार्ड और तय तिथि पर रात 2 बजे एमएसी सेंटर और कॉलेज स्टेडियम पर रिपोर्ट करना होगा। भर्ती रैली में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास किया है। सभी को ईमेल से एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। एडमिट कार्ड तथा दस्तावेज की मूल प्रति साथ लाएं।

आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस लखनऊ के तहत प्रदेश के 13 जिलों के 13 हजार अभ्यर्थी भर्ती रैली में शामिल होंगे। सभी एग्जाम पास करने वाले अभ्यर्थियों को अलग से एडमिट कार्ड जारी किए हैं। लखनऊ में औरैया, चित्रकूट, कन्नौज, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, गोंडा, कानपुर देहात, उन्नाव, कानपुर नगर, फतेहपुर और लखनऊ जिलों के युवाओं की भर्ती होगी हैं।

रैली के प्रमुख कार्यक्रम

06 फरवरी को सभी 13 जिलों के ट्रैड्समैन की भर्ती

07 को अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल (एसकेटी) रैली

08 को औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज, चित्रकूट, उन्नाव, बांदा और लखनऊ के लिए टेक्निकल भर्ती रैली

11 को फ़तेहपुर की बिंदकी, फ़तेहपुर और खागा, लखनऊ की मलिहाबाद, बीकेटी, लखनऊ, मोहनलालगंज, सरोजिनी नगर तहसीलों की जनरल ड्यूटी रैली

अग्निवीर : वाराणसी में 30 अभ्यर्थी आज नहीं आए तो दूसरों को मौका

वाराणसी में अग्निवीर रैली में ऐसे 30 सफल अभ्यर्थी हैं, जो अब तक छावनी स्थित सेना भर्ती कार्यालय में रिपोर्ट करने नहीं पहुंचे हैं। न ही उनसे कोई संपर्क हो रहा है। इनके लिए 19 जनवरी यानी सोमवार तक अंतिम तारीख जारी की गई है। इस तारीख तक नहीं आते हैं तो इनकी जगह नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा।

अग्निवीर भर्ती परीक्षा में वाराणसी परिक्षेत्र के 12 जनपदों में 2946 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा, रैली एवं मेडिकल परीक्षण में पास होने के बाद अभ्यर्थियों को बीते माह से उनके ट्रेनिंग स्थल पर भेजने की प्रक्रिया भी जारी है। निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि 30 अभ्यर्थी अगर 19 जनवरी की शाम तक रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाएगा। रिजल्ट के क्रम में रिजर्व अभ्यर्थियों की सूची रखी गई है। ऐसे 30 युवाओं के नाम जारी किए जाएंगे।https://joinindianarmy.nic.in/ पर अभ्यर्थी सोमवार देर शाम के बाद चेक करेंगे। कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि सेना में सभी धर्म के गुरुओं की भर्ती की जानी है। इनकी परीक्षा और रैली हो चुकी है। साक्षात्कार सप्ताह भर बाद शुरू हो सकता है।

