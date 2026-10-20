अनाथ बताकर कम NEET अंकों पर पाई सरकारी MBBS सीट, पोल खुलने पर दाखिला रद्द
मेडिकल कॉलेज में अनाथ होने के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले छात्र पर केस दर्ज हो गया है। अब पुलिस दस्तावेजों की जांच कर गिरोह तक पहुंचने के प्रयास में जुट गई है।
अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले छात्र पर केस दर्ज हो गया है। अब पुलिस दस्तावेजों की जांच कर गिरोह तक पहुंचने के प्रयास में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक, सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान में फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर एमबीबीएस में दाखिला लेने का मामला सामने आया था। बताया गया, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले जसपुर निवासी मोहम्मद समी पुत्र स्व. अनीस अहमद के दस्तावेज फर्जी पाए गए थे। आरोपी ने स्वयं को अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों की श्रेणी में दर्शाया था। संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आरोपी छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया था।
यह प्रकरण सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन अलर्ट हो गया था। बताया गया कि इससे पहले भी एक अन्य छात्र को फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए प्रवेश लेने के आरोप में निष्कासित किया जा चुका है। कोतवाल योगेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि पुलिस ने संबंधित छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि ये प्रमाणपत्र कहां से और कैसे बनाए गए थे।
संबंधित जिलों से मांगा गया था वेरिफिकेशन
मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की गहन जांच के निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत कॉलेज प्रशासन की ओर से सत्यापन के लिए संबंधित छात्रों के गृह जिलों से प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन मांगा गया था। जांच के दौरान आरोपी छात्र मोहम्मद समी द्वारा अनाथ एवं परित्यक्त श्रेणी के लिए जमा किए गए प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए।
एमबीबीएस-बीडीएस की रिक्त सीटों पर स्ट्रे राउंड
एचएनबी मेडिकल विवि ने एमबीबीएस और बीडीएस की रिक्त सीटों को भरने के लिए 'स्ट्रे वेकेंसी राउंड' का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पात्र अभ्यर्थी 21 अक्टूबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण, शुल्क भुगतान और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सीटों का आवंटन 22 अक्टूबर को किया जाएगा, जबकि प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित है। परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि पहले तीन चरणों में सीट न पाने वाले और नए पात्र अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। वहीं, जो अभ्यर्थी प्रवेश ले चुके हैं या तीसरे चरण में सीट मिलने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया, वे इसके लिए अपात्र होंगे। स्ट्रे राउंड में सभी अभ्यर्थियों को 4500 रुपये पंजीकरण शुल्क के साथ नए सिरे से कॉलेजों के विकल्प भरने होंगे; पहले भरे गए विकल्प निरस्त माने जाएंगे। विश्वविद्यालय ने सख्त हिदायत दी है कि आवंटन के बाद यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और उसे एक वर्ष के लिए नीट यूजी काउंसलिंग से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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