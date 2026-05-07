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Railway Recruitment 2026: रेलवे में 10वीं पास के लिए 1644 नौकरियां, बिना परीक्षा होगा सीधा चयन

May 07, 2026 09:33 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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SECR Apprentice Recruitment 2026: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने साल 2026-27 के सत्र के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुल 1,644 रिक्तियों की घोषणा की है।

Railway Recruitment 2026: रेलवे में 10वीं पास के लिए 1644 नौकरियां, बिना परीक्षा होगा सीधा चयन

SECR Apprentice Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने साल 2026-27 के सत्र के लिए ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी। चयन पूरी तरह से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कुल 1,644 रिक्तियों की घोषणा की है। यह भर्ती रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर शॉप के लिए निकाली गई है। इन पदों के अंतर्गत फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, कोपा (COPA), मैकेनिक, स्टेनो (हिंदी/अंग्रेजी) और मशीनिस्ट जैसे कई ट्रेड शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कड़ी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

योग्यता: उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास की हो। ध्यान रहे कि 49.9% अंक होने पर भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 10वीं के साथ-साथ संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाणपत्र (NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त) होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए (आयु की गणना 5 मई 2026 के आधार पर की जाएगी)। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST को 5 साल और OBC को 3 साल) और दिव्यांगों/पूर्व सैनिकों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

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चयन प्रक्रिया: बिना परीक्षा कैसे बनेगी मेरिट?

जैसा कि पहले बताया गया है, इस भर्ती के लिए कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट बनाने के लिए 10वीं के अंकों और ITI के अंकों को बराबर महत्व (50-50 वेटेज) दिया जाएगा। दोनों के औसत प्रतिशत के आधार पर एक फाइनल लिस्ट तैयार होगी। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

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महत्वपूर्ण तिथियां

इच्छुक उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 5 मई 2026 से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 4 जून 2026 (रात 11:59 बजे तक) तय की गई है।

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आवेदन का तरीका:

सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर जाएं।

अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।

'Establishment Search' में जाकर SECR रायपुर सर्च करें और अपने ट्रेड के लिए 'Apply' बटन पर क्लिक करें।

अपनी 10वीं की मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और फोटो-सिग्नेचर अपलोड करें।

फॉर्म सबमिट करें और प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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