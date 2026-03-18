SECL Apprentice Recruitment 2026: कोल इंडिया में 1600 अप्रेंटिस पदों पर निकली बंपर भर्ती,10वीं पास भी करें अप्लाई
SECL Apprentice Recruitment 2026: कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने वर्ष 2026 के लिए अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती की घोषणा की है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1600 रिक्त पदों को भरा जाएगा।
SECL Apprentice Recruitment 2026: कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने वर्ष 2026 के लिए अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती की घोषणा की है। नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 1600 रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो माइनिंग और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं।
इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से निर्धारित तिथि 31 मार्च 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
पदों की डिटेल्स: ग्रेजुएट और तकनीशियन के लिए अवसर
एसईसीएल ने इस भर्ती को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया है:
ग्रेजुएट अप्रेंटिस: इसके तहत इंजीनियरिंग के विभिन्न संकायों (जैसे माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल) में डिग्री धारकों के लिए पद आरक्षित हैं।
तकनीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस: इस श्रेणी में उन उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जिन्होंने इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा पूरा किया है।
कुल 1600 पदों में से बड़ा हिस्सा माइनिंग इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए रखा गया है, जो कोयला खदानों में तकनीकी बारीकियां सीखना चाहते हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता
योग्यता: ग्रेजुएट पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग ट्रेड में B.E./B.Tech की डिग्री होनी चाहिए। तकनीशियन पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों का 'नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम' (NATS) पोर्टल पर पंजीकृत होना भी आवश्यक है।
महत्वपूर्ण शर्त: केवल वे छात्र ही आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने अपनी डिग्री या डिप्लोमा पिछले तीन वर्षों (2023, 2024 या 2025) के भीतर प्राप्त किया है। जो छात्र पहले से ही कहीं अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या जिनके पास एक वर्ष से अधिक का कार्य अनुभव है, वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
स्टाइपेंड और अन्य लाभ
प्रशिक्षण की अवधि के दौरान, चयनित उम्मीदवारों को भारत सरकार के नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ग्रेजुएट अप्रेंटिस को लगभग 9,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तकनीशियन (डिप्लोमा) अप्रेंटिस को 8,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से उनकी डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान होते हैं, तो अधिक आयु वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी।
आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले mhrdnats.gov.in (NATS पोर्टल) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
2. रजिस्ट्रेशन के बाद प्राप्त आईडी के साथ secl-cil.in पर उपलब्ध भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
3. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी ध्यान से भरें।
4. आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड और फोटो अपलोड करें।
5. फॉर्म सबमिट करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
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