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SECL Recruitment 2026: माइनिंग सरदार और फोरमैन के 1055 पदों पर निकाली बड़ी वैकेंसी, 10वीं-डिप्लोमा पास करें आवेदन

Apr 09, 2026 10:27 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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SECL Recruitment 2026: साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), ने एक विशाल भर्ती अभियान की घोषणा की है। कंपनी ने माइनिंग सिरदार, ओवरमैन और सर्वेयर जैसे विभिन्न तकनीकी पदों के लिए कुल 1,055 रिक्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है।

SECL Recruitment 2026: माइनिंग सरदार और फोरमैन के 1055 पदों पर निकाली बड़ी वैकेंसी, 10वीं-डिप्लोमा पास करें आवेदन

SECL Recruitment 2026: कोयला क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL), जो कोल इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख सहायक कंपनी है, ने एक विशाल भर्ती अभियान की घोषणा की है। कंपनी ने माइनिंग सरदार, ओवरमैन और सर्वेयर जैसे विभिन्न तकनीकी पदों के लिए कुल 1,055 रिक्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है।

पदों का पूरी डिटेल्स

SECL द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञापन के अनुसार, रिक्तियों का वितरण कुछ इस प्रकार है:

माइनिंग सरदार (T&S Grade C): 577 पद

सर्वेयर (माइनिंग): 43 पद

असिस्टेंट फोरमैन- 435 पद

इन पदों पर भर्ती के माध्यम से SECL अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और खदानों में सुरक्षा मानकों को और भी मजबूत करने का लक्ष्य रख रही है।

महत्वपूर्ण तारीखें

इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-सीमा का विशेष ध्यान रखें। उम्मीदवारों को अपना आवेदन SECL की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन जमा करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 15 अप्रैल 2026

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14 मई 2026

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 14 मई 2026

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योग्यता और पात्रता मानदंड

इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों के पास ये योग्यताएं होनी चाहिए:

शैक्षणिक योग्यता: माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होने के साथ-साथ वैलिड माइनिंग सिरदार/ओवरमैन/सर्वेयर सक्षमता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों के पास वैलिड 'गैस टेस्टिंग' और 'फर्स्ट एड' सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।

आयु सीमा: आवेदन के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष (सामान्य वर्ग के लिए) होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/OBC) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

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चयन प्रक्रिया और वेतन

चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहेगी। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा।

सैलरी: चयनित उम्मीदवारों को कोल इंडिया के नियमों के अनुसार ग्रेड-सी का वेतनमान मिलेगा, जिसमें बेसिक पे के साथ-साथ डीए, एचआरए और कोयला खदानों में मिलने वाले विशेष भत्ते भी शामिल होंगे।

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आवेदन कैसे करें?

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट secl-cil.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Careers' सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन आईडी प्राप्त करें।

4. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

5. फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक सर्टिफिकेट अपलोड करें।

6. आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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