SECL Assistant Foreman Recruitment 2025: असिस्टेंट फॉरमैन के 543 पदों पर निकली बंपर भर्ती, secl-cil.in पर करें अप्लाई

Thu, 16 Oct 2025 08:18 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
SECL Assistant Foreman Recruitment 2025: साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने 543 असिस्टेंट फॉरमैन के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीईसीएल की इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी आज 16 अक्टूबर 2025 से अपना आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2025 तय की गई है। एसईसीएल भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.secl-cil.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन से पहले आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।

शैक्षणिक योग्यता-

असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) टी एंड एस, ग्रेड-सी (ट्रेनी): एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (न्यूनतम 3 वर्ष का कोर्स)। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री।

असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) टी एंड एस, ग्रेड-सी: डिप्लोमा/नॉन-डिप्लोमा धारक जिनके पास भारतीय विद्युत नियमों के तहत माइन्स (खनन भाग के साथ) में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के रूप में काम करने के लिए मान्य सुपरवाइजर प्रमाण पत्र है।

चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल होगी। लिखित परीक्षा में 100 अंकों के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र तीन भागों में विभाजित होगा - मेंटल एबिलिटी/क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लाॅजिकल एंड रीजनिंग स्किल, जनरल अवेयरनेस और सीआईएल/एसईसीएल के बारे में ज्ञान और विषय ज्ञान।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट www.secl-cil.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

