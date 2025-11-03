Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़SECL Assistant Foreman Recruitment 2025 for 543 posts apply online now at secl-cil.in naukri
SECL Assistant Foreman Recruitment 2025: असिस्टेंट फॉरमैन के 543 पदों पर निकली बंपर नौकरी, यहां पर करें अप्लाई

SECL Assistant Foreman Recruitment 2025: असिस्टेंट फॉरमैन के 543 पदों पर निकली बंपर नौकरी, यहां पर करें अप्लाई

संक्षेप: SECL Assistant Foreman Recruitment 2025: साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने 543 असिस्टेंट फॉरमैन के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

Mon, 3 Nov 2025 05:56 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

SECL Assistant Foreman Recruitment 2025 Apply Online: साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) ने 543 असिस्टेंट फॉरमैन के पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। सीईसीएल की इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2025 तय की गई है। एसईसीएल भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट www.secl-cil.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शैक्षणिक योग्यता-

असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) टी एंड एस, ग्रेड-सी (ट्रेनी): एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (न्यूनतम 3 वर्ष का कोर्स)। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री।

असिस्टेंट फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) टी एंड एस, ग्रेड-सी: डिप्लोमा/नॉन-डिप्लोमा धारक जिनके पास भारतीय विद्युत नियमों के तहत माइन्स (खनन भाग के साथ) में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के रूप में काम करने के लिए मान्य सुपरवाइजर प्रमाण पत्र है।

अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन से पहले आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए पूरा भर्ती नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें।

चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल होगी। लिखित परीक्षा में 100 अंकों के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रश्न पत्र तीन भागों में विभाजित होगा - मेंटल एबिलिटी/क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लाॅजिकल एंड रीजनिंग स्किल, जनरल अवेयरनेस और सीआईएल/एसईसीएल के बारे में ज्ञान और विषय ज्ञान।

भर्ती के लिए कैंडिडेट कैसे अप्लाई करें-

1. सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट www.secl-cil.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको लॉग इन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
SECL Jobs News Job Alert
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।