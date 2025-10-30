SEBI Vacancy : सेबी में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के 110 पदों पर भर्ती, आवेदन आज से शुरू, PG डिग्री व BTech के लिए मौका

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़SEBI Vacancy: Recruitment for 110 posts of Grade A Assistant Manager in SEBI PG degree and BTech apply
संक्षेप: SEBI Grade A Recruitment 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के 11 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के आवेदन आज 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए हैं।

Thu, 30 Oct 2025 10:06 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
SEBI Grade A Recruitment 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के 11 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के आवेदन आज 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए हैं। इच्छुक और आवेदन के लिए पात्र अभ्यर्थी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। फेज 1 परीक्षा 10 जनवरी और फेज 2 परीक्षा 21 फरवरी को होगी। इंटरव्यू की तिथियां बाद में जारी होगी।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. जनरल- 56 पद

किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री/ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (कम से कम दो साल का)/ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ इंस्टीट्यूट से लॉ में बैचलर डिग्री/ इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या चार्टर्ड अकाउंटेंट/ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट/ कंपनी सेक्रेटरी/ कॉस्ट अकाउंटेंट।

2. लीगल- 20 पद

योग्यता - लॉ डिग्री।

3. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी- 22 पद

योग्यता - किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन (कम से कम दो साल का समय)।

4. रिसर्च- 4 पद

योग्यता - इकोनॉमिक्स/कॉमर्स/बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन/इकॉनोमेट्रिक्स/क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स/फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स/मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स/बिज़नेस इकोनॉमिक्स/एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स/इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स/बिज़नेस एनालिटिक्स में डिप्लोमा* (कम से कम दो साल का)

5. ऑफिशियल लैंग्वेज- 3 पद

योग्यता - हिंदी में मास्टर डिग्री / बैचलर डिग्री लेवल पर इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पर हिंदी ट्रांसलेशन।

6. इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल)- 2 पद

योग्यता - -किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री

7. इंजीनियरिंग (सिविल)- 3 पद

योग्यता - -किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/ इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री

नोटिफिकेशन व आवेदन का लिंक

चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया में तीन चरण की प्रक्रिया शामिल है यानी चरण । (ऑन-लाइन स्क्रीनिंग परीक्षा जिसमें प्रत्येक 100 अंकों के दो पेपर शामिल हैं), चरण II (ऑन-लाइन परीक्षा जिसमें प्रत्येक 100 अंकों के दो पेपर शामिल हैं) और चरण III (साक्षात्कार)। चरण। में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नकारात्मक अंकन (प्रश्न के लिए दिए गए अंकों का 1/4) होगा।

आवेदन शुल्क-

अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 1000 रुपये +18% जीएसटी और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये +18% जीएसटी है। अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार सेबी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
Sebi
