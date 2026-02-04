SEBI Grade A Scorecard 2026: सेबी ने जारी किए ग्रेड ए प्रीलिम्स का स्कोरकार्ड, sebi.gov.in पर देखें अपने मार्क्स

संक्षेप: SEBI Grade A Scorecard 2026: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड ए) भर्ती 2026 फेज 1 ऑनलाइन परीक्षा का आधिकारिक स्कोरकार्ड जारी कर दिया है।

SEBI Grade A Scorecard 2026: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड ए) भर्ती 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। बोर्ड ने फेज 1 ऑनलाइन परीक्षा का आधिकारिक स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। यह उन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है जो 10 जनवरी 2026 को आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे।

अभ्यर्थी अब सेबी की आधिकारिक वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाकर अपने व्यक्तिगत अंक, सेक्शन-वार स्कोर और क्वालिफाइंग स्टेटस को चेक कर सकते हैं। गौरतलब है कि फेज 1 का परिणाम और सफल उम्मीदवारों की रोल नंबर लिस्ट पहले ही 30 जनवरी 2026 को जारी की जा चुकी थी।

SEBI Grade A Scorecard 2026 Direct Link आंकड़ों में परीक्षा का विश्लेषण इस साल सेबी ग्रेड ए ऑफिसर के 135 पदों के लिए देश भर से भारी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार:

कुल आवेदक: 86,588 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।

उपस्थित अभ्यर्थी: 10 जनवरी की परीक्षा में कुल 56,173 छात्र शामिल हुए।

सफल अभ्यर्थी: कुल 10,797 उम्मीदवारों ने फेज 2 (मुख्य परीक्षा) के लिए क्वालीफाई किया है।

स्ट्रीम-वार सफलता: जनरल स्ट्रीम में 5,625, लीगल में 2,321 और आईटी स्ट्रीम में 2,229 उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं।

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें? सेबी की आधिकारिक वेबसाइट sebi.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Careers' टैब पर क्लिक करें।

3. "Recruitment of Officer Grade A (Assistant Manager) 2025 - Marks obtained in Phase I" लिंक को चुनें।

4. अपनी Registration Number और Date of Birth/Password दर्ज करें।

5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे भविष्य के लिए डाउनलोड कर लें।

कट-ऑफ और चयन मानदंड सेबी ग्रेड ए फेज 1 परीक्षा केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की होती है, यानी इसके अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। हालांकि, इसे पास करने के लिए बोर्ड ने सख्त न्यूनतम अंक निर्धारित किए हैं-

पेपर 1 (GA, English, Quant, Reasoning): न्यूनतम 30% अंक अनिवार्य।

पेपर 2 (स्ट्रीम विशिष्ट विषय): न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य।

कुल एग्रीगेट: फेज 2 के लिए पात्र होने हेतु दोनों पेपरों को मिलाकर कुल 40% (80/200) अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

अगला पड़ाव: फेज 2 परीक्षा जो उम्मीदवार फेज 1 में सफल रहे हैं, उन्हें अब 21 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली फेज 2 (मुख्य परीक्षा) में शामिल होना होगा। फेज 2 परीक्षा में दो पेपर होंगे।

पेपर 1: डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश (ड्राफ्टिंग स्किल्स)।