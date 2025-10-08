SEBI Grade A Recruitment 2025 for 110 Officer Grade A Assistant Manager posts naukri SEBI Grade A Recruitment 2025: सेबी में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता समेत खास बातें, Career Hindi News - Hindustan
SEBI Grade A Recruitment 2025: सेबी में ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता समेत खास बातें

SEBI Grade A Recruitment 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 110 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 08:09 PM
SEBI Grade A Recruitment 2025: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की ओर से ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर पद भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेबी की इस भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन 30 अक्टूबर 2025 को जारी किया जाएगा। इच्छुक और आवेदन के लिए पात्र अभ्यर्थी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.sebi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सलाह है कि इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आयु सीमा, आवेदन योग्यता, चयन प्रक्रिया आदि की विस्तृत जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार करें। अभी इस भर्ती का शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 110 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

वैकेंसी डिटेल्स-

1. जनरल- 56 पद

2. लीगल- 20 पद

3. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी- 22 पद

4. रिसर्च- 4 पद

5. ऑफिशियल लैंग्वेज- 3 पद

6. इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल)- 2 पद

7. इंजीनियरिंग (सिविल)- 3 पद

शैक्षणिक योग्यता-

हर एक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।

सेबी भर्ती की आयु सीमा -

सेबी के इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 31 सितंबर 2025 को की जाएगी।

चयन प्रक्रिया-

चयन प्रक्रिया में तीन चरण की प्रक्रिया शामिल है यानी चरण । (ऑन-लाइन स्क्रीनिंग परीक्षा जिसमें प्रत्येक 100 अंकों के दो पेपर शामिल हैं), चरण II (ऑन-लाइन परीक्षा जिसमें प्रत्येक 100 अंकों के दो पेपर शामिल हैं) और चरण III (साक्षात्कार)। चरण। में पेपर 1 और पेपर 2 के लिए नकारात्मक अंकन (प्रश्न के लिए दिए गए अंकों का 1/4) होगा।

आवेदन शुल्क-

अनारक्षित/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 1000 रुपये +18% जीएसटी और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये +18% जीएसटी है। अधिक संबंधित विवरण के लिए उम्मीदवार सेबी की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

