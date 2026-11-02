किसान की बेटी बनी SDM, समस्तीपुर की स्मृति भारद्वाज ने BPSC में हासिल की 160वीं रैंक
समस्तीपुर की स्मृति भारद्वाज ने बिना किसी महंगी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के दम पर लगातार दूसरी बार BPSC परीक्षा पास की। 70वीं BPSC में 160वीं रैंक हासिल कर वे SDM बन गई हैं।
सफलता किसी महंगी कोचिंग या बड़े शहर के संसाधनों की मोहताज नहीं होती, इसे एक बार फिर सच कर दिखाया है बिहार के समस्तीपुर की बेटी स्मृति भारद्वाज ने। अपनी मेहनत, निरंतरता और अटूट आत्मविश्वास के दम पर स्मृति ने 70वीं BPSC परीक्षा में 160वीं रैंक हासिल की है और एसडीएम (SDM) बनने का अपना सपना पूरा किया है।
स्मृति एक साधारण ग्रामीण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता किसान हैं और मां एक टीचर हैं। घर में पढ़ाई-लिखाई का एक शांत और सकारात्मक माहौल तो था, लेकिन प्रशासनिक सेवा जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के लिए उन्होंने अपनी खुद की मेहनत और रणनीति पर ही पूरा भरोसा जताया।
ग्रेजुएशन के बाद तय किया BPSC का लक्ष्य
स्मृति भारद्वाज ने अपनी उच्च शिक्षा बिहार से ही पूरी की है। उन्होंने वर्ष 2022 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय (LNMU) से इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म होते ही उनके मन में समाज के लिए कुछ बेहतर करने की इच्छा जागी और उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की तैयारी करने का पक्का इरादा कर लिया।
लगातार दो बार BPSC परीक्षा में पाई सफलता
स्मृति की सफलता की कहानी किसी एक प्रयास की देन नहीं है। उन्होंने इससे पहले 69वीं BPSC परीक्षा में भी सफलता हासिल की थी। लेकिन उनका लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में टॉप पद हासिल करना था। पहली कामयाबी मिलने के बाद भी वे रुकी नहीं और अपनी पढ़ाई जारी रखी। अगली ही परीक्षा यानी 70वीं BPSC में उन्होंने अपने प्रदर्शन को और बेहतर करते हुए 160वीं रैंक हासिल की और SDM का प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर लिया।
बिना किसी महंगी कोचिंग के घर पर की तैयारी
आज के दौर में जहां परीक्षार्थी लाखों रुपये खर्च करके बड़े शहरों में कोचिंग के लिए जाते हैं, वहीं स्मृति ने सेल्फ-स्टडी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने किसी बड़े या महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला नहीं लिया। तैयारी के दौरान उन्होंने केवल 10 से 15 दिनों की एक छोटी सी वर्कशॉप में भाग लिया था ताकि उत्तर लेखन की बारीकियों को समझ सकें। बाकी पूरी तैयारी उन्होंने खुद किताबों और डिजिटल संसाधनों की मदद से घर पर रहकर ही पूरी की।
छात्रों के लिए सीख और प्रेरणा
स्मृति भारद्वाज अपनी इस सफलता का श्रेय अपने परिवार के सहयोग और अपनी निरंतरता को देती हैं। वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी अपनी तैयारी के अनुभव साझा करती हैं ताकि अन्य परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन हो सके। उनकी यह यात्रा बिहार और देश भर के उन लाखों छात्र-छात्राओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सीमित साधनों में बड़े सपने देखते हैं। यह साबित करता है कि यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कड़ी मेहनत से हर मुकाम पाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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