जौनपुर की बेटी का कमाल, श्वेता सिंह ने पहले ही प्रयास में UPPSC में 11वीं रैंक ला हासिल किया SDM का पद
उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली श्वेता सिंह ने अपने पहले ही प्रयास में UPPSC परीक्षा में 11वीं रैंक हासिल कर SDM बनने का सपना पूरा किया है। महिलाओं में उन्होंने पूरे राज्य में तीसरा स्थान पाया है।
सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, अगर आपके इरादे मजबूत हों और मन में कुछ कर गुजरने का जुनून हो। इस बात को सच साबित कर दिखाया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सिकरारा क्षेत्र स्थित जाम गांव की रहने वाली श्वेता सिंह ने।
श्वेता ने राज्य की सबसे प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में 11वीं रैंक हासिल की है। इस शानदार प्रदर्शन के बल पर उनका चयन उप जिलाधिकारी (SDM) के पद पर हुआ है। यही नहीं, महिलाओं की वर्गवार लिस्ट में श्वेता ने पूरे राज्य में तीसरा स्थान हासिल करके अपने परिवार, गांव और पूरे जिले का नाम रोशन किया है।
पिता का सपना बना श्वेता की मंजिल
श्वेता के पिता सत्य प्रकाश सिंह तिलकधारी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। श्वेता बताती हैं कि बचपन से ही उनके पिता की यह दिली ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी बड़ी होकर प्रशासनिक सेवा में जाए और समाज की सेवा करे। पिता की इसी प्रेरणा ने श्वेता के मन में सिविल सेवा का लक्ष्य स्थापित किया।
श्वेता की शुरुआती पढ़ाई हरिहर सिंह स्कूल से हुई। इसके बाद उन्होंने सेंट जॉन्स स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और तिलकधारी महाविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की और NET की परीक्षा भी पास की।
रोजाना 8-10 घंटे की अनुशासित पढ़ाई और रणनीति
परीक्षा की तैयारी के बारे में बात करते हुए श्वेता का मानना है कि सफलता पाने के लिए रोजाना 18 से 20 घंटे पढ़ना कतई जरूरी नहीं है। श्वेता ने अपनी तैयारी के दौरान रणनीति और नियमितता को प्राथमिकता दी।
रोजाना रूटीन: वे हर दिन 8 से 10 घंटे पूरी एकाग्रता और फोकस के साथ पढ़ाई करती थीं।
रिवीजन और टेस्ट सीरीज: सिलेबस पूरा करने के साथ-साथ श्वेता ने लगातार टेस्ट सीरीज सॉल्व की और अपनी कमियों में समय रहते सुधार किया।
परिवार का समर्थन: श्वेता बताती हैं कि उनकी मां, पिता और बेस्ट फ्रेंड ने तैयारी के हर मोड़ पर उनका हौसला बढ़ाया।
SDM बनने के बाद भी IAS बनने का लक्ष्य बरकरार
UPSC सिविल सेवा परीक्षा के शुरुआती दौर में असफलता मिलने के बावजूद श्वेता ने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदलते हुए UPPCS पर फोकस किया और पहली ही बार में 11वीं रैंक हासिल कर SDM का पद प्राप्त कर लिया।
हालांकि, श्वेता की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई है। SDM का पद संभालने के बाद भी उनका मुख्य सपना देश में आईएएस (IAS) अधिकारी बनने का है। वे आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होंगी। श्वेता की यह सफलता देश की उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणादायक है जो सीमित साधनों में भी बड़े सपने देखती हैं।
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