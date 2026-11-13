SDM बनने के लिए छोड़ी JNU में PhD की पढ़ाई, दूसरे प्रयास में यूपी पीसीएस में हासिल रैंक 2, इतने घंटे करती थीं पढ़ाई

संगीता राघव हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। उनके पिता रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हैं और उनकी मां गृहिणी हैं। ऐसे शुरू से ही परिवार में पढ़ाई का माहौल था। वो एक मेधावी छात्रा रही हैं।

कहते हैं कि अगर मेहनत के साथ-साथ सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए, तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर हासिल हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा की बेटी संगीता राघव की। जिन्होंने अपने सपनो को साकार करने के लिए कोई समझौता नहीं किया। एसडीएम बनने का सपना शुरू से नहीं था, लेकिन बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून जरूर था। यही वजह है कि इन्होंने जमकर पढ़ाई की। इतना ही नहीं जेएनयू में पीएचडी में दाखिला भी ले लिया। लेकिन सिविल सर्विस में जाने की जिद की वजह से उसे बीच में छोड़ना पड़ा। यहां तक उनके पास अच्छी खासी नौकरी भी। उन्होंने वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पर भी काम किया। लेकिन इसे भी उन्होंने छोड़ दिया। बस, जमकर तैयारी शुरू कर दी। यूपी पीसीएस की परीक्षा में इन्होंने दूसरी रैंक लाकर एक मिसाल कायम कर दी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे संगीता ने यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी की और अपना परचम लहराया।

कौन हैं संगीता राघव संगीता राघव हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। उनके पिता रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हैं और उनकी मां गृहिणी हैं। ऐसे शुरू से ही परिवार में पढ़ाई का माहौल था। वो एक मेधावी छात्रा रही हैं। संगीता ने अपनी स्कूली शिक्षा और अंडरग्रेजुएट की पढ़ाई गुरुग्राम से की है। संगीता ने 12वीं देव समाज विद्या निकेतन स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-12 राजकीय कन्या महाविद्यालय से बीएससी की। इसके बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई की है।

वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पर काम किया मास्टर्स के बाद, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पीएचडी में दाखिला लिया और साथ ही साथ यूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद, संगीता ने दक्षिण एशियाई संस्थान के सहयोग से विश्व बैंक के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। जिसमें नेपाल और हिमाचल प्रदेश जैसे स्थानों की यात्रा शामिल थी। इसी दौरान उन्हें एसडीएम बनकर लोगों की सेवा करने का विचार मन में आया।

पहली बार मिली थी असफलता संगीता ने अपनी यूपीपीएससी की तैयारी में शुरुआत 5 से 6 घंटे पढ़ाई से की थी। हालांकि, बाद में वह 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने लगीं। 2017 में उन्होंने यूपीपीएससी की परीक्षा दी थी लेकिन उन्हें इसमें असफलता मिली। इसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी और तेज कर दी और आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने हार नहीं मानी।

दूसरे प्रयास में दूसरी रैंक आखिरकार, 2018 में उनकी मेहनत रंग लाई थी। इस बार उन्होंने 2018 में दोबारा एग्जाम दिया और शानदार रैंक-2 हासिल की थी। अब वह SDM के तौर पर काम कर रही हैं, और उन्होंने अपनी लगातार कोशिशों से बड़ी सफलता हासिल की है।