SDM बनने के लिए छोड़ी JNU में PhD की पढ़ाई, दूसरे प्रयास में यूपी पीसीएस में हासिल रैंक 2, इतने घंटे करती थीं पढ़ाई
संगीता राघव हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। उनके पिता रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हैं और उनकी मां गृहिणी हैं। ऐसे शुरू से ही परिवार में पढ़ाई का माहौल था। वो एक मेधावी छात्रा रही हैं।
कहते हैं कि अगर मेहनत के साथ-साथ सही दिशा में कदम बढ़ाया जाए, तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर हासिल हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है हरियाणा की बेटी संगीता राघव की। जिन्होंने अपने सपनो को साकार करने के लिए कोई समझौता नहीं किया। एसडीएम बनने का सपना शुरू से नहीं था, लेकिन बचपन से ही कुछ अलग करने का जुनून जरूर था। यही वजह है कि इन्होंने जमकर पढ़ाई की। इतना ही नहीं जेएनयू में पीएचडी में दाखिला भी ले लिया। लेकिन सिविल सर्विस में जाने की जिद की वजह से उसे बीच में छोड़ना पड़ा। यहां तक उनके पास अच्छी खासी नौकरी भी। उन्होंने वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पर भी काम किया। लेकिन इसे भी उन्होंने छोड़ दिया। बस, जमकर तैयारी शुरू कर दी। यूपी पीसीएस की परीक्षा में इन्होंने दूसरी रैंक लाकर एक मिसाल कायम कर दी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे संगीता ने यूपीपीसीएस की परीक्षा की तैयारी की और अपना परचम लहराया।
कौन हैं संगीता राघव
संगीता राघव हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली हैं। उनके पिता रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हैं और उनकी मां गृहिणी हैं। ऐसे शुरू से ही परिवार में पढ़ाई का माहौल था। वो एक मेधावी छात्रा रही हैं। संगीता ने अपनी स्कूली शिक्षा और अंडरग्रेजुएट की पढ़ाई गुरुग्राम से की है। संगीता ने 12वीं देव समाज विद्या निकेतन स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने सेक्टर-12 राजकीय कन्या महाविद्यालय से बीएससी की। इसके बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई की है।
वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पर काम किया
मास्टर्स के बाद, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पीएचडी में दाखिला लिया और साथ ही साथ यूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद, संगीता ने दक्षिण एशियाई संस्थान के सहयोग से विश्व बैंक के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। जिसमें नेपाल और हिमाचल प्रदेश जैसे स्थानों की यात्रा शामिल थी। इसी दौरान उन्हें एसडीएम बनकर लोगों की सेवा करने का विचार मन में आया।
पहली बार मिली थी असफलता
संगीता ने अपनी यूपीपीएससी की तैयारी में शुरुआत 5 से 6 घंटे पढ़ाई से की थी। हालांकि, बाद में वह 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने लगीं। 2017 में उन्होंने यूपीपीएससी की परीक्षा दी थी लेकिन उन्हें इसमें असफलता मिली। इसके बाद उन्होंने अपनी तैयारी और तेज कर दी और आगे बढ़ती रहीं। उन्होंने हार नहीं मानी।
दूसरे प्रयास में दूसरी रैंक
आखिरकार, 2018 में उनकी मेहनत रंग लाई थी। इस बार उन्होंने 2018 में दोबारा एग्जाम दिया और शानदार रैंक-2 हासिल की थी। अब वह SDM के तौर पर काम कर रही हैं, और उन्होंने अपनी लगातार कोशिशों से बड़ी सफलता हासिल की है।
ऑपरेशन सिंदूर के लिए किया जा चुका है सम्मानित
संगीता राघव को ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। संगीता राघव को वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की ओर से ऑन द स्पॉट प्रशंसा पत्र, मेडल और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था उन्होंने सहारनपुर में एसडीएम रहते हुए एयरफोर्स स्टेशन सरसावा के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने में योगदान दिया था। इसी सहयोग के लिए वायुसेना कमांडर एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने उन्हें सम्मानित किया था।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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