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School Closed: भारी बारिश के कारण पुणे में स्कूलों की छुट्टी, कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते मौसम विभाग (IMD) ने पुणे के लिए 'रेड अलर्ट' और मुंबई के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से 6 जुलाई को सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है।

School Closed: भारी बारिश के कारण पुणे में स्कूलों की छुट्टी, कई जिलों में बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज

महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी किए जाने के बाद, प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, मुंबई के बाद अब पुणे जिला प्रशासन ने भी सोमवार, 6 जुलाई 2026 को जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी है।

पुणे के कलेक्टर ने जारी किया आदेश

पुणे के जिला अधिकारी (DM) जितेंद्र डुडी ने रविवार को एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए बताया कि मौसम विभाग ने 5 से 7 जुलाई के बीच पुणे जिले में कुछ स्थानों पर मूसलाधार और कुछ अलग-अलग इलाकों में भारी बारिश होने का 'रेड अलर्ट' जारी किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुणे शहर तथा ग्रामीण इलाकों की सभी बालवाड़ियों, आंगनवाड़ियों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक (हायर सेकेंडरी) स्कूलों को 6 जुलाई को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

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स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों को आपदा प्रबंधन के लिए रहना होगा मुस्तैद

कलेक्टर के आदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह भी साफ की गई है कि यह छुट्टी केवल छात्र-छात्राओं के लिए है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचर्स और नॉन-टीचिंग स्टाफ को हमेशा की तरह अपने नियमित समय पर स्कूलों में आना होगा। स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार इन सभी कर्मचारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने और आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहने को कहा गया है।

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मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में भी कड़े सुरक्षा इंतजाम; बंद रहेंगे कॉलेज

पुणे के अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी मॉनसून का भारी असर दिख रहा है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई में 'ऑरेंज अलर्ट' और तेज हवाओं के अलर्ट को देखते हुए 6 जुलाई को मुंबई के सभी सरकारी, प्राइवेट और बीएमसी द्वारा संचालित स्कूलों के साथ-साथ कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित कर दी है। हालांकि, मुंबई में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर हमेशा की तरह खुले रहेंगे। मुंबई के अलावा पड़ोसी जिले ठाणे के कलेक्टर श्रीकृष्णनाथ पांचाल और नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने भी सोमवार को अपने क्षेत्रों के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

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प्रशासन की अपील: नदियों, झरनों और खतरनाक जगहों से रहें दूर

पुणे और मुंबई महानगरपालिका ने सोशल मीडिया (X) पर पोस्ट साझा कर नागरिकों और छात्रों से विशेष अपील की है कि वे बेहद जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जलभराव और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका है; इसलिए लोगों को नदी, नालों, झरनों और तेज बहाव वाले जल स्रोतों के पास पर्यटन या मनोरंजन के लिए जाने से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है।

Prachi

लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

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प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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