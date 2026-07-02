School Closed : बारिश के चलते महाराष्ट्र में कई जगह स्कूल बंद, दिल्ली एनसीआर का क्या हाल
मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार और भारी बारिश के चलते बहुत सी जगहों पर स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार और भारी बारिश के चलते बहुत सी जगहों पर स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट और पालघर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पनवेल, उरण, पालघर और रायगढ़ के स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है। हालांकि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC), नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (NMMC), कल्याण-डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (KDMC) और ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (TMC) ने स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया है।
दिल्ली और एनसीआर में स्कूलों का क्या हाल
IMD के अलर्ट के गुरुवार सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली और जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी को लेकर को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है। विभाग के अनुसार आज दिनभर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगले दो से तीन दिनों में दिल्ली-एनसीआर में मानसूनी गतिविधियां और मजबूत हो सकती हैं।
उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, बागेश्वर जिले में बंद रहेंगे स्कूल
बारिश के मद्देनजर बागेश्वर जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 2 जुलाई को देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की संभावना व्यक्त की गई है। अल्मोड़ा जिले के सभी सरकारी, अशासकीय और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है।
चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी
चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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