16 नवंबर को स्कूल जाएं या नहीं? दिल्ली में छठ की छुट्टी घोषित, जानें UP-बिहार, बंगाल का हाल
दिल्ली सरकार ने छठ पूजा पर 16 नवंबर सोमवार को सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। बिहार और यूपी, बंगाल में छुट्टी के क्या आसार हैं?
सूरज की पहली किरण के साथ घाटों पर जलते दीयों की कतार। हाथों में सूप और होठों पर छठी मैया के गीत। राजधानी में इस नजारे की तैयारी जोरों पर है और अब दिल्ली सरकार ने भी इस सुबह के लिए रास्ता खोल दिया है। 16 नवंबर यानी सोमवार को छठ पूजा के मौके पर दिल्ली के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी जानकारी दी है। मंगलवार को सामने आए आदेश के मुताबिक 16 नवंबर को प्रतिहार षष्ठी यानी सूर्य षष्ठी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह छुट्टी सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर, स्वायत्त संस्थाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी उस दिन बंद रहेंगे।
आदेश में साफ लिखा है कि उपराज्यपाल ने यह अवकाश घोषित किया है। इसे सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव प्रदीप टयाल ने जारी किया। विभाग ने खास तौर पर उषा अर्घ्य और समापन की सुबह की पूजा का जिक्र किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस छुट्टी का संकेत पहले ही दे चुकी थीं। पिछले साल भी दिल्ली में ऐसी ही घोषणा हुई थी। यानी राजधानी में छठ के लिए अवकाश अब एक परंपरा जैसा बनता जा रहा है।
कब है कौन सा दिन
इस बार छठ 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। पहले दिन नहाय खाय होगा और दूसरे दिन खरना। 15 नवंबर रविवार को डूबते सूरज को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। दिल्ली में उस दिन सूर्यास्त करीब शाम 5 बजकर 28 मिनट पर बताया जा रहा है। आखिरी दिन 16 नवंबर को उगते सूरज को उषा अर्घ्य देकर व्रती अपना उपवास तोड़ेंगे।
बिहार में लंबी छुट्टी के आसार
छठ बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। वहां के शिक्षण संस्थान आम तौर पर तीन से चार दिन बंद रहते हैं। इस बार भी स्कूल और कॉलेज 14 नवंबर से 16 नवंबर तक बंद रह सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला राज्य सरकार और जिला प्रशासन के आदेश पर ही टिका रहेगा।
उत्तर प्रदेश में इंतजार
उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद रहने की उम्मीद है लेकिन सरकार की तरफ से आधिकारिक अधिसूचना अभी नहीं आई है। वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिलों में छठ की रौनक सबसे ज्यादा रहती है। वहां के स्कूलों में छुट्टी रहने की संभावना ज्यादा है। अभिभावकों को सलाह है कि वे सरकारी घोषणा या स्कूल के संदेश का इंतजार करें।
बंगाल में जगद्धात्री पूजा का असर
पश्चिम बंगाल में छठ इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता। मगर इसी वक्त वहां जगद्धात्री पूजा की धूम रहती है। यह पर्व देवी जगद्धात्री को समर्पित है जिन्हें मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। वे शक्ति और धैर्य की प्रतीक हैं। पूजा कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को होती है और दुर्गा पूजा के करीब एक महीने बाद पड़ती है। चंदननगर और कृष्णनगर के साथ मुर्शिदाबाद में इसकी रौनक देखने लायक होती है। राज्य में स्कूल 16 नवंबर से 20 नवंबर तक बंद रह सकते हैं।
क्यों खास है यह पर्व
छठ सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया की उपासना का पर्व है। इसे मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेपाल के तराई इलाके में भी इसकी खास मान्यता है। अब देश के कोने कोने और विदेशों में बसे पूर्वांचली भी इसे उसी श्रद्धा से मनाते हैं। दिल्ली में यमुना किनारे और कई जगह बने अस्थायी घाटों पर हर साल भारी भीड़ जुटती है।
गौरतलब है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए सोमवार की छुट्टी पक्की है। निजी स्कूल अपने स्तर पर फैसला लेते हैं इसलिए उनके सर्कुलर पर नजर रखना बेहतर होगा। रविवार को पहले से साप्ताहिक छुट्टी है। ऐसे में कई परिवारों को घाट पर जाने और त्योहार मनाने का पूरा वक्त मिल जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
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