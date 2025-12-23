Hindustan Hindi News
Schools Closed : Bihar Patna School closed due to cold wave and winter vacation latest updates holidays
Schools Closed : भीषण ठंड में चलते पटना के 8वीं तक के स्कूल बंद, डीएम ने जारी किए आदेश, अन्य जिलों में क्या हाल

Schools Closed : भीषण ठंड में चलते पटना के 8वीं तक के स्कूल बंद, डीएम ने जारी किए आदेश, अन्य जिलों में क्या हाल

संक्षेप:

Schools Closed : भीषण ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी, पटना ने जिले में आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है।

Dec 23, 2025 01:43 pm IST
Schools Closed : भीषण ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी, पटना ने जिले में आठवीं कक्षा तक के सभी सरकारी, गैर-सरकारी विद्यालय और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश 26 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही 10वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भी समय-सीमा तय कर दी गई है, ताकि ठंड से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों पर पूरी तरह रोक नहीं

कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं दिन के 10 बजे से पहले शुरू नहीं होगी। इन कक्षाओं का संचालन केवल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही किया जा सकेगा। इससे पहले और इसके बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि संचालित करने पर रोक लगाई गई है।

ये भी पढ़ें:पटना, लखीसराय में 8वीं तक स्कूल बंद, 9वीं से बदला टाइम; ठिठुरन की चपेट में बिहार

बीते कुछ दिनों से पटना समेत समूचे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे खासकर सुबह के समय स्कूली बच्चों को भारी परेशानी हो रही थी। अभिभावकों की ओर से भी लंबे समय से स्कूल बंद करने की मांग उठ रही थी। जिला प्रशासन के इस फैसले से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। वहीं स्कूल प्रबंधन को भी निर्देश दिया गया है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। फिलहाल 26 दिसंबर तक के लिए यह आदेश प्रभावी रहेगा और उसके बाद हालात के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी।

लखीसराय में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 4 जनवरी 2026 तक बंद

लखीसराय जिले में लगातार गिर रहे न्यूनतम तापमान, बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा कदम उठाया है। डीएम मिथिलेश मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लखीसराय जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 4 जनवरी 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा। हालांकि कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पर्याप्त सावधानी के साथ जारी रहेंगी। सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक निर्धारित समय-सारणी के अनुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश 24 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा और 4 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। डीएम द्वारा यह आदेश 23 दिसंबर को निर्गत किया गया है।

डीएम ने सभी शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी थानाध्यक्षों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।

सीतामढ़ी में स्कूल बंद

सीतामढ़ी में डीएम रिची पांडेय ने जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं कोचिंग संस्थानों सहित) में 12 वीं कक्षा तक सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर 24 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि डीएम के उक्त आदेश से प्री-बोर्ड/बोर्ड की परीक्षा हेतु संचालित विशेष कक्षाओं/परीक्षाओं का संचालन मुक्त रखा गया है

- छपरा में कक्षा 10 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 23 दिसंबर, 2025 तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया है।

अररिया में स्कूल बंद

बिहार के अररिया जिले में लगातार गिर रहे पारा और तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी विनोद दूहन ने कक्षा पांच तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थआनों को 24 दिसंबर तक बंद करने का आदेश दिया है।

गयाजी

गयाजी जिला प्रशासन ने शीतलहर को देखते हुए कक्षा पांच तक के स्कूलों को 24 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है

patna school School Closed
