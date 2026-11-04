5 नवंबर को बंद रहेंगे स्कूल? दिवाली छुट्टियों के बीच क्या कल रहेगा अवकाश, जानें ताजा अपडेट
5 नवंबर 2026 को दिवाली वैकेशन, स्थानीय चुनावों और त्योहारों के कारण गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे।
नवंबर का महीना आते ही त्योहारों और छुट्टियों का दौर शुरू हो जाता है। 5 नवंबर 2026 को देश के कई राज्यों में स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में एक समान लागू नहीं है, बल्कि अलग-अलग राज्यों में दिवाली की लंबी छुट्टियों, स्थानीय निकायों के चुनाव और क्षेत्रीय त्योहारों के आधार पर तय की गई है। जो छात्र और उनके माता-पिता इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि 5 नवंबर को उनके शहर में स्कूल खुलेंगे या बंद रहेंगे, उनके लिए राज्यवार स्थिति समझना बेहद जरूरी है।
दिल्ली-एनसीआर और यूपी का अपडेट
दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 5 नवंबर के लिए कोई राज्यव्यापी सामान्य छुट्टी घोषित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार, त्योहारों से जुड़ी मुख्य छुट्टियां 8 नवंबर (दिवाली), 9 नवंबर (गोवर्धन पूजा) और 11 नवंबर (भैया दूज) के लिए तय हैं।
हालांकि, तटीय और चक्रवात प्रभावित कुछ इलाकों में स्थानीय मौसम विभाग के अलर्ट या वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन (DM) स्तर पर निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल?
अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 नवंबर को स्कूल बंद रखने के लिए ये आधिकारिक घोषणाएं की गई हैं-
गुजरात: गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार, राज्य भर के सभी स्कूलों में 5 नवंबर 2026 से दिवाली की 21 दिवसीय लंबी छुट्टियां शुरू हो रही हैं। राज्य में अब स्कूल 25 नवंबर तक बंद रहेंगे और नया शैक्षणिक सत्र 26 नवंबर से शुरू होगा।
महाराष्ट्र (मुंबई एवं पुणे): मुंबई में प्राथमिक और बीएमसी सहायता प्राप्त स्कूलों में 5 नवंबर से 23 नवंबर तक दिवाली की छुट्टियां रहेंगी। वहीं, पुणे के मान्यता प्राप्त निजी माध्यमिक स्कूलों में 5 नवंबर से 18 नवंबर तक दिवाली वैकेशन तय किया गया है, जहां 19 नवंबर से कक्षाएं दोबारा शुरू होंगी।
आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश सरकार ने एमपीटीसी (MPTC) और जेडपीटीसी (ZPTC) के स्थानीय चुनाव और पोलिंग तैयारियों के चलते राज्य के अधिसूचित शैक्षणिक संस्थानों में 4 और 5 नवंबर को दो दिवसीय छुट्टी की घोषणा की है।
राजस्थान और गोवा: गोवा में 2 से 21 नवंबर तक 20 दिनों का मिड-टर्म/दिवाली वैकेशन जारी है। राजस्थान के 'शिविरा' कैलेंडर के अनुसार भी 4 नवंबर से 15 नवंबर तक मिड-टर्म छुट्टियां चल रही हैं, जिससे 5 नवंबर को वहां भी स्कूल बंद रहेंगे।
छात्रों और अभिभावकों के लिए सलाह
5 नवंबर की छुट्टी पूरे देश में एक साथ लागू नहीं है और प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों के कैलेंडर में अंतर हो सकता है, इसलिए छात्रों और उनके अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने स्कूलों के आधिकारिक नोटिस या सर्कुलर की पुष्टि करने के बाद ही कोई प्लान बनाएं।
लेखक के बारे मेंPrachi
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