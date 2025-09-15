बारिश ने बिगाड़ा हाल, 16 सितंबर को पहली से सातवीं तक इन जिलों में स्कूल बंद

महाराष्ट्र के बीड़ जिले में भारी बारिश और नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण 16 सितंबर को पहली से सातवीं तक के स्कूल और आंगनवाड़ी बंद रहेंगे।

महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। बीड़ जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई जगह पानी भर गया है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने सोमवार को ऐलान किया कि मंगलवार, 16 सितंबर को कक्षा 1 से 7 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे।

टाइम्स नॉऊ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह आदेश केवल प्राथमिक और मिडिल स्कूल तक ही लागू होगा। कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षाएं, साथ ही कॉलेज सामान्य रूप से चलते रहेंगे। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि आंगनवाड़ी केंद्र भी मंगलवार को बंद रहेंगे।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को बीड़ और छत्रपति संभाजीनगर ज़िले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली और जालना ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस चेतावनी के बाद प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया।

शिक्षकों पर लागू नहीं आदेश प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा है। स्कूलों में शिक्षक और स्टाफ़, जिन्हें 17 सितंबर को मनाए जाने वाले मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस की तैयारियों में शामिल होना है, वे इस आदेश से बाहर रहेंगे।

पुणे और मुंबई में स्थिति दूसरी तरफ, पुणे में भी रविवार देर रात भारी बारिश हुई थी और IMD ने सोमवार (15 सितंबर) के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि सोमवार को स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई आदेश नहीं आया। अब तक मंगलवार (16 सितंबर) के लिए भी पुणे में स्कूल-कॉलेज बंद करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।