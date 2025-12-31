Hindustan Hindi News
School Winter Vacations 2026: Schools Closed in UP, Bihar, and Jharkhand Due to Intense Winter
School Winter Vacations 2026: कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर, यूपी, बिहार और झारखंड समेत देश के कई राज्यों में स्कूल बंद

संक्षेप:

Winter Vacations 2026: बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों की सरकारों ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को बंद करने या सर्दियों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है।

Dec 31, 2025 08:54 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
School winter vacation 2025-26: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और भीषण शीतलहर ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों की सरकारों ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को बंद करने या सर्दियों की छुट्टियों को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश: कई जिलों में 14 जनवरी तक राहत

उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। राजधानी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूलों के समय में या तो बदलाव किया गया है या छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 14 जनवरी 2026 तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। माध्यमिक स्कूलों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि यदि कक्षाएं चलती हैं, तो उनका समय सुबह 10 बजे के बाद ही रखा जाए ताकि बच्चों को सुबह की भीषण ठंड से बचाया जा सके।

बिहार: पटना समेत कई जिलों में स्कूल बंद

बिहार में भी ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने बढ़ते कोहरे और शीतलहर के कारण कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को फिलहाल बंद करने का आदेश दिया है। राज्य के अन्य जिलों जैसे गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में भी न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते स्थानीय प्रशासन ने स्कूलों में विंटर वेकेशन को विस्तारित कर दिया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और स्थिति की समीक्षा के बाद ही स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा।

झारखंड: कनकनी बढ़ी, बदली गई स्कूलों की टाइमिंग

झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे इलाकों में कनकनी वाली ठंड महसूस की जा रही है। झारखंड सरकार के शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों के लिए सुबह की शिफ्ट वाले स्कूलों को फिलहाल बंद रखने या उनका समय सुबह 9:00 या 10:00 बजे से करने का सुझाव दिया है। कई निजी स्कूलों ने खुद ही छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प चुन लिया है या छुट्टियों की अवधि बढ़ा दी है।

देश के अन्य हिस्सों का हाल

सिर्फ इन तीन राज्यों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के अधिकांश स्कूलों में 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित है। वहीं, पहाड़ी राज्यों जैसे हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के कारण कई हफ्तों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल खुलने की सटीक जानकारी के लिए संबंधित स्कूल प्रबंधन या जिला प्रशासन के आधिकारिक आदेशों का ही पालन करें। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है, इसलिए बच्चों को गर्म कपड़ों में रखने और बाहर निकलने से बचने की हिदायत दी गई है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
