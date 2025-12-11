Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़school winter vacation december 2025 up kerala tamil nadu jammu kashmir holiday updates cold wave christmas new year
दिसंबर में बच्चों की फिर से बल्ले-बल्ले, यूपी समेत इन राज्यों में स्कूलों की लंबी छुट्टियां

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में देश के कई राज्यों ने मौसम और त्योहारों को देखते हुए स्कूलों की लम्बी छुट्टियों की घोषणा कर दी है। यूपी, दक्षिण भारत और जम्मू-कश्मीर के बच्चों की इन दिनों मौज होने वाली है।

Dec 11, 2025 02:50 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
भारत के अलग-अलग हिस्सों में दिसंबर 2025 का महीना बच्चों के लिए खुशियों से भरने वाला साबित हो रहा है। अक्टूबर में त्योहारों के चलते मिली लम्बी छुट्टियों के बाद अब दिसंबर में फिर से बच्चों को पढ़ाई से थोड़ी राहत मिलने वाली है। क्रिसमस, न्यू ईयर और कड़ाके की ठंड ने इस बार स्कूलों की छुट्टियों को और बढ़ा दिया है। कई राज्यों ने मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है।

यूपी में 20 से 31 दिसंबर तक अवकाश

उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए 12 दिन का बढ़िया ब्रेक तय हो चुका है। राज्य के सभी स्कूल 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। जनवरी में ठंड तेज होने की स्थिति में सरकार छुट्टियों को और बढ़ाने पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार मौसम की स्थिति की समीक्षा करेगी और यदि कड़ाके की ठंड, कोल्ड वेव या घना कोहरा बढ़ा तो बच्चों की सुरक्षा के लिए अवकाश बढ़ाए भी जा सकते हैं। किसी भी बदलाव की सूचना स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों और छात्रों को दे दी जाएगी।

केरल और तमिलनाडु में बारिश के चलते 11 से 14 दिसंबर तक स्कूल बंद

दक्षिण भारत में भारी बारिश का असर शिक्षा पर भी दिख रहा है। केरल और तमिलनाडु के बारिश प्रभावित जिलों में 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को स्कूल बंद रखे जाएंगे। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

जम्मू-कश्मीर में ठंड, कोहरा और बर्फबारी के कारण लम्बी छुट्टी

उत्तर भारत में सर्दी ने सबसे ज्यादा असर जम्मू-कश्मीर पर डाला है। यहां के विंटर जोन में 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी से 8वीं तक के सभी स्कूल पूरे दिसंबर और जनवरी महीने बंद रहेंगे। कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई मार्च से फिर शुरू होगी। कक्षा 9 से 12 के स्कूल 23 फरवरी 2026 से दोबारा खुलेंगे। कड़ाके की ठंड, घने कोहरे और बर्फबारी के कारण यह फैसला लिया गया है, ताकि बच्चों की सेहत को किसी प्रकार का खतरा न हो।

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
