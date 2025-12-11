दिसंबर में बच्चों की फिर से बल्ले-बल्ले, यूपी समेत इन राज्यों में स्कूलों की लंबी छुट्टियां

संक्षेप: दिसंबर 2025 में देश के कई राज्यों ने मौसम और त्योहारों को देखते हुए स्कूलों की लम्बी छुट्टियों की घोषणा कर दी है। यूपी, दक्षिण भारत और जम्मू-कश्मीर के बच्चों की इन दिनों मौज होने वाली है।

भारत के अलग-अलग हिस्सों में दिसंबर 2025 का महीना बच्चों के लिए खुशियों से भरने वाला साबित हो रहा है। अक्टूबर में त्योहारों के चलते मिली लम्बी छुट्टियों के बाद अब दिसंबर में फिर से बच्चों को पढ़ाई से थोड़ी राहत मिलने वाली है। क्रिसमस, न्यू ईयर और कड़ाके की ठंड ने इस बार स्कूलों की छुट्टियों को और बढ़ा दिया है। कई राज्यों ने मौसम और स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा भी कर दी है।

यूपी में 20 से 31 दिसंबर तक अवकाश उत्तर प्रदेश में बच्चों के लिए 12 दिन का बढ़िया ब्रेक तय हो चुका है। राज्य के सभी स्कूल 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। जनवरी में ठंड तेज होने की स्थिति में सरकार छुट्टियों को और बढ़ाने पर विचार कर सकती है। राज्य सरकार मौसम की स्थिति की समीक्षा करेगी और यदि कड़ाके की ठंड, कोल्ड वेव या घना कोहरा बढ़ा तो बच्चों की सुरक्षा के लिए अवकाश बढ़ाए भी जा सकते हैं। किसी भी बदलाव की सूचना स्कूलों के माध्यम से अभिभावकों और छात्रों को दे दी जाएगी।

केरल और तमिलनाडु में बारिश के चलते 11 से 14 दिसंबर तक स्कूल बंद दक्षिण भारत में भारी बारिश का असर शिक्षा पर भी दिख रहा है। केरल और तमिलनाडु के बारिश प्रभावित जिलों में 11, 12, 13 और 14 दिसंबर को स्कूल बंद रखे जाएंगे। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण प्रशासन ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।