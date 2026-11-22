स्कूलों में खेल के नाम पर अब मास्साब का नहीं चलेगा खेला, देना होगा पाई-पाई का हिसाब
सरकार ने स्कूलों में खेल सामग्री की खरीद और गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रेरणा पोर्टल पर फोटो और खिलाड़ियों का ब्योरा अपलोड करना जरूरी कर दिया है।
खेल सामग्री के नाम पर हर साल लाखों रुपये खर्च होते हैं। पर मैदान में उतरते हैं गिने-चुने स्कूल। अब यह लुकाछिपी बंद होने वाली है। सरकार ने तय कर लिया है कि हर स्कूल को अपनी खेल सामग्री की फोटो खुद पोर्टल पर डालनी होगी। यानी कागजों में खरीद दिखाकर बच निकलने का रास्ता अब बंद। स्कूलों में खेलों पर सरकार का खास जोर है। हर साल बड़ी रकम इसी मद में खर्च हो रही है। हर जूनियर हाईस्कूल को दस हजार रुपये खेल सामग्री खरीदने के लिए मिलते हैं। प्राथमिक स्कूलों को पांच हजार रुपये दिए जाते हैं। इसके बावजूद कई शिक्षक खेल सामग्री को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ तो खरीदारी पर भी ध्यान नहीं देते। नतीजा यह कि हर न्याय पंचायत में चुनिंदा स्कूलों के बच्चे ही प्रतियोगिताओं में नजर आते हैं। बाकी स्कूल बस नाम के लिए मैदान से गायब रहते हैं।
प्रेरणा पोर्टल पर भरनी होगी जानकारी
अब सरकार ने खेल गतिविधियों के नियमित आयोजन और निगरानी के लिए नया इंतजाम किया है। प्रधानाध्यापकों को खेल से जुड़ी सूचना प्रेरणा पोर्टल के डिजिटल एप पर भरनी होगी। इस बारे में महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने प्रदेश भर के बीएसए को पत्र भेजा है। पत्र में खेल सामग्री और खेल गतिविधियों का बिंदुवार ब्योरा मांगा गया है। खरीद की पुष्टि के लिए सामग्री की फोटो भी अपलोड करनी होगी। पोर्टल पर पूछा गया है कि स्कूल में कौन-कौन सी सामग्री मौजूद है। फुटबॉल गोल जाल के साथ है या नहीं। प्लास्टिक क्रिकेट बैट के साथ और क्या-क्या है। सब कुछ बताना होगा। बीते सालों में खरीदी गई सामग्री की फोटो भी डालनी होगी। इससे साफ हो जाएगा कि सामान सच में स्कूल में है या सिर्फ फाइलों में। इतना ही नहीं। प्रधानाध्यापक को यह भी बताना होगा कि स्कूल के कौन से बच्चे किस खेल में माहिर हैं। इसके लिए स्कूल के चार से पांच सबसे अच्छे खिलाड़ियों के नाम और उनके खेल का ब्योरा देना होगा।
इतना पैसा लगा तो खिलाड़ी कहां हैं
सरकार जानना चाहती है कि सालों से इतना पैसा खर्च हो रहा है तो बच्चे कितना हिस्सा ले रहे हैं। वजह भी साफ है। पिछले कुछ सालों की प्रतियोगिताओं का रिकॉर्ड उठाएं तो हर बार वही गिने-चुने स्कूल दिखते हैं। इसलिए पोर्टल पर यह भी लिखना होगा कि छात्र-छात्राओं ने किन खेलों में विकास खंड स्तर पर हिस्सा लिया। जिला स्तर की प्रतियोगिताओं का ब्योरा भी देना होगा। इससे पता चलेगा कि किन स्कूलों के बच्चे प्रतियोगिताओं से दूर रहते हैं।
समीक्षा भी होगी आसान
पोर्टल पर भरी गई जानकारी से समीक्षा करना सरल हो जाएगा। अफसर आसानी से देख सकेंगे कि किस स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं और किसमें नहीं। स्कूलों से उम्मीद की गई है कि वे पोर्टल पर गलत जानकारी नहीं डालेंगे। फोटो और ब्योरे के आधार पर अधिकारी खरीदी गई सामग्री का सत्यापन कर सकेंगे। स्कूलों में होने वाले खेल आयोजनों की असली तस्वीर परखना भी उनके लिए आसान होगा। कुल मिलाकर संदेश साफ है। खेल के नाम पर खेल करने वालों की अब खैर नहीं। जो स्कूल सच में बच्चों को मैदान तक पहुंचा रहे हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। जो सिर्फ कागज चला रहे थे उन्हें अब जवाब देना होगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव