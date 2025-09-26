त्योहारों की बहार, कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद, देखें आपके राज्य की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर

School Holidays List: त्योहारों का मौसम चल रहा है और नवरात्रि, दुर्गा पूजा जैसे बड़े उत्सव पूरे जोश-खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। यह समय खासकर बच्चों के लिए बड़े इंतजार का होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं और वे अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद उठा पाते हैं। पूरे देश के पूर्वी हिस्सों में इस वर्ष त्योहारों के चलते स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, ताकि बच्चे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें और परिवारजनों के साथ खुशी के पल बिता सकें।