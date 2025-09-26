Hindi Newsकरियर न्यूज़school holidays List navaratri durga puja 2025 west bengal bihar assam odisha jharkhand dussehra gandhi jayanti
त्योहारों की बहार, कई राज्यों में स्कूल-कॉलेज बंद, देखें आपके राज्य की छुट्टियों का पूरा कैलेंडर
School Holidays List: नवरात्रि और दुर्गा पूजा पर पूर्वी राज्यों में स्कूल-कॉलेज 27 सितंबर से बंद रहेंगे, जबकि 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती पर पूरे देश में सभी स्कूलों में छुट्टी रहेगी।
Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 05:02 PM
School Holidays List: त्योहारों का मौसम चल रहा है और नवरात्रि, दुर्गा पूजा जैसे बड़े उत्सव पूरे जोश-खरोश के साथ मनाए जा रहे हैं। यह समय खासकर बच्चों के लिए बड़े इंतजार का होता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें स्कूल से छुट्टियां मिलती हैं और वे अपने परिवार के साथ त्योहारों का आनंद उठा पाते हैं। पूरे देश के पूर्वी हिस्सों में इस वर्ष त्योहारों के चलते स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, ताकि बच्चे धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकें और परिवारजनों के साथ खुशी के पल बिता सकें।
राज्यवार स्कूल बंद रहने की सूची
- पश्चिम बंगाल: दुर्गा पूजा की वजह से छुट्टियां 24 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक चलेंगी। हालांकि सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियों में थोड़ा अंतर होगा।
- बिहार: यहां स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जबकि कुछ जिलों में छुट्टियां 5 अक्टूबर तक बढ़ाई गई हैं।
- ओडिशा: स्कूल 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, जो महा सप्तमी से विजयादशमी तक का समय है।
- असम: 29 और 30 सितंबर के अलावा दशहरा और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) की छुट्टियां भी मनाई जाएंगी।
- झारखंड: धनबाद के सरकारी स्कूल 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बंद रहेंगे, वहीं कुछ स्कूल 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे।
पूरे भारत में दशहरा और गांधी जयंती की छुट्टियां
देश भर के स्कूल 2 अक्टूबर को दशहरा मनाने के लिए बंद रहेंगे। यह दिन गांधी जयंती भी है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के रूप में राष्ट्रीय अवकाश होता है। इसलिए 2 अक्टूबर की छुट्टी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूलों में अनिवार्य है।
