जनवरी में इस दिन है स्कूलों की छुट्टी, बच्चों की मौज ही मौज; देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: School Holidays in January 2026: जनवरी 2026 में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच त्योहार भी पड़ने वाले हैं। मकर संक्रांति, पोंगल और गणतंत्र दिवस जैसे त्योहारों के कारण स्कूलों में लंबी छुट्टियां रहने वाली हैं। देखें अपने राज्य की छुट्टियों की पूरी लिस्ट।

School Holidays in January 2026: नए साल 2026 का आगाज हो चुका है और इसी के साथ कड़ाके की ठंड ने भी उत्तर भारत में अपनी दस्तक दे दी है। कंपकपाती सर्दी और घने कोहरे के बीच छात्रों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। जनवरी का महीना न सिर्फ अपनी शीतलहर के लिए जाना जाता है, बल्कि यह त्योहारों और छुट्टियों की सौगात लेकर भी आया है। जहां एक तरफ नए साल का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे बड़े मौकों पर स्कूलों में ताले लटके रहेंगे। बच्चों के लिए यह महीना किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के बोझ के बीच उन्हें घर पर रहकर रजाई का आनंद लेने और परिवार के साथ समय बिताने के कई मौके मिलने वाले हैं।

शीतलहर का कहर: कई राज्यों में बढ़ीं शीतकालीन छुट्टियां उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में दिसंबर के अंत से शुरू हुई शीतकालीन छुट्टियां (Winter Vacations) जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक जारी रहेंगी। हरियाणा सरकार ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि राज्य के सभी स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ते कोहरे और गिरते तापमान को देखते हुए जिलाधिकारी (DM) द्वारा छुट्टियों को आगे बढ़ाने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। ऐसे में बच्चों की मौज दोगुनी होने वाली है।

देखें जनवरी के छुट्टियों की लिस्ट जनवरी में देश के अलग-अलग हिस्सों में कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाएंगे। दक्षिण भारत में जहां पोंगल की धूम रहेगी, वहीं उत्तर और पश्चिम भारत में मकर संक्रांति का उत्साह देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं जनवरी 2026 में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल -

तारीख दिन अवसर 01 जनवरी गुरुवार अंग्रेजी नया साल 06 जनवरी मंगलवार गुरु गोबिंद सिंह जयंती (चुनिंदा राज्यों में) 14 जनवरी बुधवार मकर संक्रांति / पोंगल / माघ बिहू 15 जनवरी गुरुवार पोंगल (विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों में) 23 जनवरी शुक्रवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती (पश्चिम बंगाल व अन्य) 26 जनवरी सोमवार गणतंत्र दिवस (राष्ट्रीय अवकाश)

गणतंत्र दिवस पर लॉन्ग वीकेंड का मजा इस साल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस सोमवार को पड़ रहा है। ऐसे में कई स्कूलों और दफ्तरों में लॉन्ग वीकेंड का संयोग बन रहा है। शनिवार (24 जनवरी) और रविवार (25 जनवरी) की छुट्टी के बाद सोमवार को राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण लगातार तीन दिनों तक स्कूल बंद रहेंगे। यह छात्रों और उनके परिवारों के लिए किसी छोटी ट्रिप या पिकनिक पर जाने का बेहतरीन मौका होगा।

राज्यों के अनुसार बदल सकती हैं तारीखें ध्यान देने वाली बात यह है कि छुट्टियों की यह सूची अलग-अलग राज्यों और शिक्षा बोर्डों (CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड) के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है। मिसाल के तौर पर, पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को नेताजी जयंती की छुट्टी रहेगी, जबकि अन्य राज्यों में स्कूल खुले रह सकते हैं। इसी तरह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पोंगल के चलते 14 से 17 जनवरी तक लगातार छुट्टियां रहेंगी। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल के आधिकारिक कैलेंडर या स्थानीय प्रशासन के आदेशों पर नजर रखें।